Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Лавров ва Рубио Украинадаги можарони тартибга солишни муҳокама қилди
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Нью-Йоркда АҚШ давлат котиби Марко Рубио билан Украина можаросини ҳал қилишни муҳокама қилди. Асосий маълумотлар:
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Нью-Йоркда АҚШ давлат котиби Марко Рубио билан Украина можаросини ҳал қилишни муҳокама қилди.Асосий маълумотлар:Лавров ва Рубио музокаралари БМТ Бош Ассамблеяси сессиясининг олий даражали ҳафталиги доирасида бўлиб ўтди. Улар бир соат давом этди.
11:07 25.09.2025 (янгиланди: 11:41 25.09.2025)
Лавров БМТ Бош Ассамблеяси сессияси доирасида АҚШ давлат котиби билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Нью-Йоркда АҚШ давлат котиби Марко Рубио билан Украина можаросини ҳал қилишни муҳокама қилди.
Асосий маълумотлар:
Икки давлат ташқи сиёсий идоралари раҳбарлари можарони ҳал қилишдаги икки томонлама манфаатдорликни тасдиқлашди;
Лавров Москва Аляскада Путин ва Трамп ишлаб чиққан таклифларга содиқ қолишига тайёрлигига эътибор қаратган;
Россия вазири Киев ва айрим Европа мамлакатлари илгари сураётган схемалар қабул қилиб бўлмайдиган эканини таъкидлади;
Дипломатлар икки томонлама муносабатларнинг мажмуи юзасидан “соатларини солиштириб олишди”;
Улар дипломатик муассасалар ишини қайта тиклаш муҳимлигини қайд этишди;
Томонлар ташқи сиёсий идоралар бўйича конструктив мулоқотни давом эттиришга келишиб олишди;
Рубио АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинадаги можарони бас қилиш чақириғини такрорлади;
Давлат котиби Россиядан узоқ муддатли тинчликка эришиш учун чоралар кўришни сўради.
Лавров ва Рубио музокаралари БМТ Бош Ассамблеяси сессиясининг олий даражали ҳафталиги доирасида бўлиб ўтди. Улар бир соат давом этди.
