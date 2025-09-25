ЕОИИ ва Ўзбекистон экспертлари ягона биржа нарх индикатори тизимини яратмоқда

Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Москва шаҳрида бўлиб ўтган халқаро йиғилишда Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатлари ва Ўзбекистон экспертлари биржа нарх индикацияси тизимини яратиш ва уни ягона методология асосида ҳисоблаш масалалари муҳокама қилишди
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Москва шаҳрида бўлиб ўтган халқаро йиғилишда Евросиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ва Ўзбекистон экспертлари биржа нарх индикацияси тизимини яратиш ва уни ягона методология асосида ҳисоблаш масалалари муҳокама қилишди.Маълумотларга кўра, тадбирда халқаро биржа нарх индикаторлари тизимини шакллантириш бўйича бир қатор муҳим жиҳатлар кенг муҳокама қилинган:Мажлис давомида ЕОИИ ва Ўзбекистон экспертлари ўртасидаги бу ҳамкорлик, истиқболда, минтақавий нарх шаффофлигини ошириш, биржа савдоларининг халқаро стандартларга мослигини таъминлаш ҳамда давлат тартибга солишида нарх индикаторларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш имконини бериши ҳақида алоҳида эътироф этилган.Лойиҳа доирасидаги келгуси учрашувларда индикаторлар турлари, маълумотлар базаларининг интеграцияси ва умумий ахборот платформасини ишлаб чиқиш масалалари кўриб чиқилиши кутилмоқда.
12:57 25.09.2025 (янгиланди: 14:10 25.09.2025)
Oбуна бўлиш
Янги ташаббус натижасида ҳамкор давлатлар реал битимларга асосланган катта ҳажмдаги маълумотлар базасига эга бўлишади.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Москва шаҳрида бўлиб ўтган халқаро йиғилишда Евросиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ва Ўзбекистон экспертлари биржа нарх индикацияси тизимини яратиш ва уни ягона методология асосида ҳисоблаш масалалари муҳокама қилишди.
Маълумотларга кўра, тадбирда халқаро биржа нарх индикаторлари тизимини шакллантириш бўйича бир қатор муҳим жиҳатлар кенг муҳокама қилинган:
нарх индикаторларини ҳисоблаш усуллари;
тегишли товар турлари рўйхати;
миллий методологияларнинг ўзаро тан олиниши;
маълумотларни эълон қилиш формати.

Санкт-Петербург биржаси бошқарув директори Владлена Рубцованинг таъкидлашича, ушбу лойиҳа доирасида иштирокчи биржалар реал битимларга асосланган катта ҳажмдаги маълумотлар базасига эга бўлишади. Бу нафақат биржа савдолари, балки биржа ташқарисидаги операциялар ҳақида ҳам тўлиқ тасаввур беради.

Мажлис давомида ЕОИИ ва Ўзбекистон экспертлари ўртасидаги бу ҳамкорлик, истиқболда, минтақавий нарх шаффофлигини ошириш, биржа савдоларининг халқаро стандартларга мослигини таъминлаш ҳамда давлат тартибга солишида нарх индикаторларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш имконини бериши ҳақида алоҳида эътироф этилган.
Лойиҳа доирасидаги келгуси учрашувларда индикаторлар турлари, маълумотлар базаларининг интеграцияси ва умумий ахборот платформасини ишлаб чиқиш масалалари кўриб чиқилиши кутилмоқда.
В ЕАЭС усиливают социальные гарантии для трудящихся - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда меҳнат мигрантлари учун ижтимоий шароитлар яратилмоқда
19 Сентябр, 13:02
