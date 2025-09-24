Тошкентда Шота Руставели кўчасининг бир қисми автотранспорт ҳаракати учун очилди

Ўзбекистон
Йирик транспорт артерияларидан бири бўлмиш Шота Руставели кўчасида ҳаракат босқичма-босқич тикланмоқда. Ишлар якуний босқичда. 24.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Тошкент шаҳрида Шота Руставели кўчасининг бир қисми автотранспорт ҳаракати учун очилди. Бу ҳақда шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, ҳозирча қатнов Шаҳрисабз кўчасидан Чўпон ота кўчасигача бўлган қисмда тикланган. Чўпон ота кўчасидан Янги Сергели кўчасигача бўлган бўлимда эса қурилиш ва технологик ишлар жадал суръатда давом этаётгани айтилмоқда.Ишларнинг ҳолати:Шунингдек, йўл бўйидаги ишлар тегишли хизматлар билан ҳамкорликда олиб борилаётгани алоҳида қайд этилган. Бу ҳолат пойтахтдаги умумий транспорт юкламасини камайтириш, ҳаракатланишни босқичма-босқич йўлга қўйиш режасининг таркибий қисми ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20220714/shota-rustaveli-kochasi-toliq-rekonstruktsiya-qilinadi-26191934.html
uz_UZ
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Тошкент шаҳрида Шота Руставели кўчасининг бир қисми автотранспорт ҳаракати учун очилди. Бу ҳақда шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, ҳозирча қатнов Шаҳрисабз кўчасидан Чўпон ота кўчасигача бўлган қисмда тикланган. Чўпон ота кўчасидан Янги Сергели кўчасигача бўлган бўлимда эса қурилиш ва технологик ишлар жадал суръатда давом этаётгани айтилмоқда.
“Эътиборга олиш лозимки, автотранспорт ҳаракатланишининг очилиши техник хусусиятга эга, яъни техник ва технологик (қурилиш эмас) ишлар билан бирга олиб борилмоқда. Ёндош маҳалла ва мавзелардан кириш-чиқиш йўллари, коммунал тизимларни ётқизиш, автобус бекатларини алоҳида тўсиқ билан ўраш ишлари якунига етказилди”, – дейилади хабарда.
Ишларнинг ҳолати:
ҳозирда йўл ёритгичлари қисман ўрнатилган ва вақтинчалик чизиқлар чизилган;
автобус бекатлари ва уларга кириш-чиқиш йўллари қурилиб, коммунал тизимлар ётқизилган;
йўл белгиларининг катта қисми ўрнатилган, светофор тизимлари тўлиқ ишга туширилган;
автобус йўлакларида бекат мажмуаларини ўрнатиш ишлари давом этмоқда.

"Ҳокимият фуқаролардан огоҳлик ва сабр-тоқат сўради: “Иш жараёнида айрим носозлик ва вақтинчалик ноқулайликлар юзага келиши мумкин. Шу боис барча қатнов иштирокчиларидан — ота-оналар, болалар ва ҳайдовчилардан йўлнинг қатнов қисмида ишлаётган ишчилар ва техникаларга нисбатан эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишлари сўраймиз”, – дейилади мурожаатда.

Шунингдек, йўл бўйидаги ишлар тегишли хизматлар билан ҳамкорликда олиб борилаётгани алоҳида қайд этилган. Бу ҳолат пойтахтдаги умумий транспорт юкламасини камайтириш, ҳаракатланишни босқичма-босқич йўлга қўйиш режасининг таркибий қисми ҳисобланади.
Android APK
