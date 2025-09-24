https://sputniknews.uz/20250924/shavkat-mirziyoev-donald-trump-new-york-52195486.html
Мирзиёев Нью-Йоркда АҚШ президенти билан учрашди
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон етакчиси матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, учрашув давомида икки давлат ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, шунингдек, минтақавий ва глобал кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинган.Президентлар аввалроқ бўлиб ўтган телефон суҳбати чоғидаги ўзаро келишувларининг амалий натижадорлигини таъминлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган.Шунингдек, Мирзиёев АҚШ президентини Ўзбекистонга ташриф буюришга таклиф этди. Дональд Трамп ушбу таклифни ижобий қабул қилганини билдирар экан, “бу борада ўйлаб кўришини” журналистларга маълум қилган.
Мирзиёев Нью-Йоркда АҚШ президенти билан учрашди
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Таъкидланишича, учрашув давомида икки давлат ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, шунингдек, минтақавий ва глобал кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинган.
Президентлар аввалроқ бўлиб ўтган телефон суҳбати чоғидаги ўзаро келишувларининг амалий натижадорлигини таъминлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган.
“АҚШнинг Янги Ўзбекистондаги модернизация, фаровонлик ва халқаро ҳамкорликка қаратилган ортга қайтмас ислоҳотларни қатъий қўллаб-қувватлашини қадрлаймиз. Сўнгги ташаббуслар ва қўшма лойиҳалар икки мамлакатда ўн минглаб янги иш ўринларини яратиши кутилмоқда”, – дея ёзди ўз навбатида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов.
Шунингдек, Мирзиёев АҚШ президентини Ўзбекистонга ташриф буюришга таклиф этди. Дональд Трамп ушбу таклифни ижобий қабул қилганини билдирар экан, “бу борада ўйлаб кўришини” журналистларга маълум қилган.