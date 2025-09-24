Ўзбекистон
Мирзиёев Нью-Йоркда АҚШ президенти билан учрашди
Мирзиёев Нью-Йоркда АҚШ президенти билан учрашди
БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида учрашув бўлиб ўтди
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон етакчиси матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, учрашув давомида икки давлат ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, шунингдек, минтақавий ва глобал кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинган.Президентлар аввалроқ бўлиб ўтган телефон суҳбати чоғидаги ўзаро келишувларининг амалий натижадорлигини таъминлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган.Шунингдек, Мирзиёев АҚШ президентини Ўзбекистонга ташриф буюришга таклиф этди. Дональд Трамп ушбу таклифни ижобий қабул қилганини билдирар экан, “бу борада ўйлаб кўришини” журналистларга маълум қилган.
Мирзиёев Нью-Йоркда АҚШ президенти билан учрашди

© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва АҚШ президентлари икки томонлама ҳамкорлик, глобал хавфсизлик ва стратегик лойиҳаларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон етакчиси матбуот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, учрашув давомида икки давлат ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, шунингдек, минтақавий ва глобал кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинган.
Президентлар аввалроқ бўлиб ўтган телефон суҳбати чоғидаги ўзаро келишувларининг амалий натижадорлигини таъминлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган.

“АҚШнинг Янги Ўзбекистондаги модернизация, фаровонлик ва халқаро ҳамкорликка қаратилган ортга қайтмас ислоҳотларни қатъий қўллаб-қувватлашини қадрлаймиз. Сўнгги ташаббуслар ва қўшма лойиҳалар икки мамлакатда ўн минглаб янги иш ўринларини яратиши кутилмоқда”, – дея ёзди ўз навбатида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов.

Шунингдек, Мирзиёев АҚШ президентини Ўзбекистонга ташриф буюришга таклиф этди. Дональд Трамп ушбу таклифни ижобий қабул қилганини билдирар экан, “бу борада ўйлаб кўришини” журналистларга маълум қилган.
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2025
Президент БМТ Бош Ассамблеясининг сессиясида нутқ сўзлади
09:26
0