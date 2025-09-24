Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда транспорт юкларини назорат қилиш жараёнлари ислоҳ қилинмоқда
ЕОИИда транспорт юкларини назорат қилиш жараёнлари ислоҳ қилинмоқда
Евросиё Иқтисодий Иттифоқида (ЕОИИ) транспорт юкларини назорат қилиш учун навигацион пломбалар жорий қилинади
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) транспорт юкларини назорат қилиш учун навигацион пломбалар жорий қилинади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, янги тизим уч босқичга бўлинган тарзда жорий қилинади ва уларда юк турлари ҳамда транспорт йўлларининг тоифалари ҳисобга олинади. Дастлабки босқичга 2026 йилнинг 11 февралидан ўтилади ва қуйидаги ҳолатларда маҳсулотлар навигацион пломбалар кузатуви остига олинади:ЕИК божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидовнинг таъкидлашича, келишув товар тоифалари ва қўлланиладиган транспорт турларини инобатга олган ҳолда кузатув тизимини босқичма-босқич жорий этишни кўзда тутади. Унинг уч босқича бўлинган амалга оширилиш режасининг умумий муддати 1,5 йилни ташкил этади.
евросиё иқтисодий иттифоқи еоии транспорт юк назорат учун навигация пломба
Иттифоқ қарорига кўра, уч босқичга бўлинган тарзда жорий қилинган айни тартиб юк турлари ҳамда транспорт йўлларининг тоифаларини инобатга олган ҳолда хавфсиз божхона тартиб-тамойилларини таъминлаб беради.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) транспорт юкларини назорат қилиш учун навигацион пломбалар жорий қилинади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, янги тизим уч босқичга бўлинган тарзда жорий қилинади ва уларда юк турлари ҳамда транспорт йўлларининг тоифалари ҳисобга олинади. Дастлабки босқичга 2026 йилнинг 11 февралидан ўтилади ва қуйидаги ҳолатларда маҳсулотлар навигацион пломбалар кузатуви остига олинади:
санкцияланган ва маълум акциз товарлар (спиртли ичимлик, тамаки) автомобиль ва темир йўллар орқали экспорт ёки транзит сифатида олиб чиқилганда;
кийим-кечак, оёқ кийим, техника каби махсус товарлар автомобиль йўли орқали транзит қилиб ташилаётганида;
никотин маҳсулотлари ва никотин хомашёси каби маҳсулотлар экспорт жараёнида навигацион пломбалар билан кузатилади.
ЕИК божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидовнинг таъкидлашича, келишув товар тоифалари ва қўлланиладиган транспорт турларини инобатга олган ҳолда кузатув тизимини босқичма-босқич жорий этишни кўзда тутади. Унинг уч босқича бўлинган амалга оширилиш режасининг умумий муддати 1,5 йилни ташкил этади.
