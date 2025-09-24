https://sputniknews.uz/20250924/eoiida-transport-yuk-nazorat-jarayon-52198232.html
ЕОИИда транспорт юкларини назорат қилиш жараёнлари ислоҳ қилинмоқда
ЕОИИда транспорт юкларини назорат қилиш жараёнлари ислоҳ қилинмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Евросиё Иқтисодий Иттифоқида (ЕОИИ) транспорт юкларини назорат қилиш учун навигацион пломбалар жорий қилинади
2025-09-24T11:52+0500
2025-09-24T11:52+0500
2025-09-24T11:52+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
ўзбекистон
божхона
транспорт
янги тартиб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1253/01/12530193_0:380:2963:2047_1920x0_80_0_0_6589e07318b1420daeda6f3e4be76c48.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) транспорт юкларини назорат қилиш учун навигацион пломбалар жорий қилинади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, янги тизим уч босқичга бўлинган тарзда жорий қилинади ва уларда юк турлари ҳамда транспорт йўлларининг тоифалари ҳисобга олинади. Дастлабки босқичга 2026 йилнинг 11 февралидан ўтилади ва қуйидаги ҳолатларда маҳсулотлар навигацион пломбалар кузатуви остига олинади:ЕИК божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидовнинг таъкидлашича, келишув товар тоифалари ва қўлланиладиган транспорт турларини инобатга олган ҳолда кузатув тизимини босқичма-босқич жорий этишни кўзда тутади. Унинг уч босқича бўлинган амалга оширилиш режасининг умумий муддати 1,5 йилни ташкил этади.
https://sputniknews.uz/20250920/yeoi-bojxona-deklaratsiya-yigilish-52109093.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1253/01/12530193_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_504cd0744d6c8458136d528169e4778a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евросиё иқтисодий иттифоқи еоии транспорт юк назорат учун навигация пломба
евросиё иқтисодий иттифоқи еоии транспорт юк назорат учун навигация пломба
ЕОИИда транспорт юкларини назорат қилиш жараёнлари ислоҳ қилинмоқда
Иттифоқ қарорига кўра, уч босқичга бўлинган тарзда жорий қилинган айни тартиб юк турлари ҳамда транспорт йўлларининг тоифаларини инобатга олган ҳолда хавфсиз божхона тартиб-тамойилларини таъминлаб беради.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Евросиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) транспорт юкларини назорат қилиш учун навигацион пломбалар жорий қилинади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди
.
Таъкидланишича, янги тизим уч босқичга бўлинган тарзда жорий қилинади ва уларда юк турлари ҳамда транспорт йўлларининг тоифалари ҳисобга олинади. Дастлабки босқичга 2026 йилнинг 11 февралидан ўтилади ва қуйидаги ҳолатларда маҳсулотлар навигацион пломбалар кузатуви остига олинади:
санкцияланган ва маълум акциз товарлар (спиртли ичимлик, тамаки) автомобиль ва темир йўллар орқали экспорт ёки транзит сифатида олиб чиқилганда;
кийим-кечак, оёқ кийим, техника каби махсус товарлар автомобиль йўли орқали транзит қилиб ташилаётганида;
никотин маҳсулотлари ва никотин хомашёси каби маҳсулотлар экспорт жараёнида навигацион пломбалар билан кузатилади.
ЕИК божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидовнинг таъкидлашича, келишув товар тоифалари ва қўлланиладиган транспорт турларини инобатга олган ҳолда кузатув тизимини босқичма-босқич жорий этишни кўзда тутади. Унинг уч босқича бўлинган амалга оширилиш режасининг умумий муддати 1,5 йилни ташкил этади.