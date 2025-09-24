https://sputniknews.uz/20250924/classical-music-fest-in-tashkent-festival-52205207.html
Пойтахтда “Classical music fest in Tashkent” фестивали бошланди
Пойтахтда “Classical music fest in Tashkent” фестивали бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Халқаро Анжуманлар саройида “Classical music fest in Tashkent” бошланди. 3 октябргача давом этадиган фестивалда Беҳзод Абдураимов, Михаил Плетнёв ва бошқа машҳур ижрочилар концерт қилади.
2025-09-24T13:04+0500
2025-09-24T13:04+0500
2025-09-24T13:04+0500
ўзбекистон
маданият
маданият вазирлиги
фестивал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52204994_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0943ee11c0502689958b4e56b3803b5a.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Халқаро анжуманлар саройида “Classical music fest in Tashkent ” мусиқа фестивали бошланди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Фестиваль Маданият вазирлиги, Давлат филармонияси, Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси, Европанинг маданиятни қўллаб-қувватлаш фонди ҳамда бошқа ташкилотлар ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.Шу муносабат билан жорий йилнинг Халқаро анжуманлар саройида фестивалнинг очилишига бағишланган матбуот анжумани ташкил этилди.Матбуот анжуманидан сўнг Халқаро Анжуманлар саройи саҳнасида АҚШнинг Парк университети Халқаро мусиқа маркази резидент ижрочиси Беҳзод Абдураҳимовнинг Ўзбекистон миллий симфоник оркестри ҳамроҳлигидаги катта концерти бўлиб ўтди.Фестивалдан кўзланган асосий мақсад – глобаллашув шароитида ўзбек маданияти ва санъатини халқаро майдонда кенг тарғиб қилиш. Шу билан бирга, Ўзбекистонда жаҳон классик мусиқасини ривожлантириш, хорижий машҳур ижрочилар тажрибасини мухлисларга етказиш ва улар иштирокида маҳорат дарслари ташкил этиш назарда тутилган. Шунингдек, соҳанинг етакчи мутахассислари ва жамоаларининг халқаро танлов ва фестивалларда қатнашишига шароит яратиш ҳам муҳим вазифа сифатида белгиланган.
https://sputniknews.uz/20250924/russia-tashkent-sanat-olami-karvon-video-52199194.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52204994_117:0:1254:853_1920x0_80_0_0_0020b62a41bfa077718d894bf06b52d0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
classical music fest in tashkent, тошкент фестивали, классик мусиқа тошкент, беҳзод абдураимов, михаил плетнёв, максим венгеров, станислав юденич, александр чаушян, сергей крилов, yekwon sunwoo, тошкент концертлари, симфоник оркестр тошкент, ўзбекистон маданияти, халқаро фестиваль тошкент
classical music fest in tashkent, тошкент фестивали, классик мусиқа тошкент, беҳзод абдураимов, михаил плетнёв, максим венгеров, станислав юденич, александр чаушян, сергей крилов, yekwon sunwoo, тошкент концертлари, симфоник оркестр тошкент, ўзбекистон маданияти, халқаро фестиваль тошкент
Пойтахтда “Classical music fest in Tashkent” фестивали бошланди
Тошкентда “Classical music fest in Tashkent” мусиқа фестивали бошланди. Унда дунёнинг машҳур ижрочилари Ўзбекистон оркестрлари ҳамроҳлигида саҳнага чиқади
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Халқаро анжуманлар саройида “Classical music fest in Tashkent ” мусиқа фестивали бошланди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Фестиваль Маданият вазирлиги, Давлат филармонияси, Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси, Европанинг маданиятни қўллаб-қувватлаш фонди ҳамда бошқа ташкилотлар ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.
3 октябргача давом этадиган мазкур фестивалда Беҳзод Абдураимов, Станислав Юденич, Максим Венгеров, Марк Бушков, Yekwon Sunwoo, Александр Чаушян, Михаил Плетнёв, Сергей Крилов сингари дунёнинг таниқли мусиқачилари Ўзбекистон давлат симфоник оркестри ва Миллий симфоник оркестри ҳамроҳлигида ўз концертларини тақдим этишади.
Шу муносабат билан жорий йилнинг Халқаро анжуманлар саройида фестивалнинг очилишига бағишланган матбуот анжумани ташкил этилди.
Матбуот анжуманидан сўнг Халқаро Анжуманлар саройи саҳнасида АҚШнинг Парк университети Халқаро мусиқа маркази резидент ижрочиси Беҳзод Абдураҳимовнинг Ўзбекистон миллий симфоник оркестри ҳамроҳлигидаги катта концерти бўлиб ўтди.
Фестивалдан кўзланган асосий мақсад – глобаллашув шароитида ўзбек маданияти ва санъатини халқаро майдонда кенг тарғиб қилиш. Шу билан бирга, Ўзбекистонда жаҳон классик мусиқасини ривожлантириш, хорижий машҳур ижрочилар тажрибасини мухлисларга етказиш ва улар иштирокида маҳорат дарслари ташкил этиш назарда тутилган. Шунингдек, соҳанинг етакчи мутахассислари ва жамоаларининг халқаро танлов ва фестивалларда қатнашишига шароит яратиш ҳам муҳим вазифа сифатида белгиланган.