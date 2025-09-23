https://sputniknews.uz/20250923/uzbekistan-brics-festival-52177343.html
Ўзбекистон ёшлари БРИКС фестивалида иштирок этмоқда
Ўзбекистондан 14–17 ёшли ўсмирлар Қозондаги биринчи БРИКС ёшлар фестивалида иштирок этмоқда. Тадбир фан ва маданиятни қамраб олмоқда.
татаристон
қозон
ўзбекистон ёшлари, брикс фестивали қозон, брикс ёшлари 2025, ўзбекистонлик ўсмирлар, қозон брикс тадбирлари, робототехника олимпиадаси қозон, брикс қўшиқ танлови, брикс ёшлар форумида ўзбекистон
Қозондаги БРИКС ёшлар фестивалида Ўзбекистон вакиллари ҳам қатнашмоқда. Бир ҳафта давомида иштирокчилар олимпиадалар, маҳорат дарслари ва маданий тадбирларда иштирок этади
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Татаристон пойтахти Қозон шаҳрида биринчи БРИКС ёшлар фестивали ўтказилмоқда.
Фестилвалда 13 мамлакатнинг 35 та ҳудудларидан, жумладан, Туркия, Миср, Индонезия, Эрон, Қозоғистон ва Ўзбекистондан 14 ёшдан 17 ёшгача бўлган 150 нафар ўсмир иштирок этмоқда.
Ҳафта давомида болалар робототехника бўйича маҳорат дарслари, "БРИКСовидение" халқаро қўшиқ танлови, миллий либослар шоуси, стол ўйинлари фестивали ва квестларда иштирок этиб, шаҳарнинг диққатга сазовор жойларини бориб кўришади.
Учрашувнинг асосий воқеаси шаҳарлар ва БРИКС+ ҳамкор давлатлари ўқувчиларининг математика ва информатика бўйича олимпиадаси бўлади.
Шунингдек, иштирокчилар томонидан "Тинчлик дўстлари" хиёбонини барпо этиш ва БРИКС+ давлатлари ёшлар кутубхонасини яратиш тадбирлари кўзда тутилган.
Фестиваль турли мамлакатлардан келган ёш ижрочилар, шунингдек, Қозон шаҳрининг энг яхши ёшлар ва болалар ижодий жамоалари иштирокидаги катта гала-концерт билан якунланади.