Ўзбекистон яна 22та Boeing сотиб олади

Uzbekistan Airways Boeing билан 22 та Dreamliner харид қилиш бўйича $8 млрдлик шартнома тузди. Дастлабки самолётлар 2031 йилдан етказилади. Дональд Трамп келишув АҚШда 35 минг иш ўрни яратади, деб таъкидлади.
11:30 23.09.2025 (янгиланди: 11:47 23.09.2025)
Uzbekistan Airways ва Boeing ўртасида 8 миллиард долларлик шартнома тузилди.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Uzbekistan Airways компанияси Boeing билан 14 та Boeing 787-9 Dreamliner самолётини харид қилиш бўйича қатъий шартнома имзолади. Шартномада яна 8та ҳаво кемаси опцион тариқасида кўзда тутилган. Бу ҳақда "Uzbekistan Airways" АЖ матбуот хизмати хабар берди
Шартнома бўйича дастлабки етказиб беришлар 2031 йилдан бошланиши кутилмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам ушбу келишувни ўзининг Truth Social саҳифасида олқишлади:
"Шу ой бошида мен Ўзбекистон Президенти ҳурматли Шавкат Мирзиёев билан суҳбатлашган эдим. Бугун мен Президент Мирзиёевни "Boeing" билан УЛКАН битим имзолангани билан табриклайман! "Uzbekistan Airways" 8 миллиард доллардан ортиқ маблағ эвазига 22 та 787 Dreamliner самолётини харид қилади. Бу Қўшма Штатларда 35 000 дан ортиқ иш ўринларини яратади. Президент Мирзиёев - бир сўзли инсон ва биз бошқа кўплаб масалалар устида биргаликда ишлашда давом этамиз! Бу масалага эътиборингиз учун ташаккур".
Янги авиалайнерлар ёрдамида Ўзбекистонни Марказий Осиё Европа, Шимолий Америка, Яқин Шарқ ва Осиё-Тинч океани минтақалари билан янада мустаҳкам боғланади.
Лойиҳа Uzbekistan Airwaysнинг стратегик вазифаси — Тошкентни минтақанинг етакчи халқаро транзит хабига айлантириш мақсадига хизмат қилади. Шу орқали туризм, инвестициялар ва халқаро ҳамкорлик ривожига кенг йўл очилади.
Шавкат Мирзиёев 22 сентябрь куни Нью Йоркда АҚШнинг тоғкон саноатидаги етакчи компания раҳбарлари, шунингдек АҚШнинг йирик инвестицион компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказган эди.