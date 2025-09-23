Шавкат Мирзиёев АҚШнинг етакчи компаниялари раҳбарларини қабул қилди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с лидерами ведущих компаний США
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент билан учрашувдан сўнг АҚШ компаниялари билан қатор муҳим келишувлар имзоланди.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Кеча Нью-Йоркда Шавкат Мирзиёев ўзи учун ажратилган қароргоҳда АҚШнинг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашув ўтказди.
Учрашувда муҳим хомашё ва минераллар билан шуғулланувчи “Traxys”, тоғ-кон ва бойитиш саноати учун технологиялар ва ускуналарни ишлаб чиқарувчи “FLSmidth”, консалтинг ва стратегик ривожлантириш билан шуғулланувчи “McKinsey” ва бошқа компаниялар раҳбарлари иштирок этди.
Шунингдек, авиация ва космик техника ишлаб чиқарувчи “Boeing”, инвестиция ва активларни бошқариш компанияси “Blackrock”, АҚШнинг энг йирик молиявий корпорацияси “Citigroup” ва бошқа компаниялар етакчилари билан учрашув ўтказди.
Учрашувлар якуни бўйича АҚШ компаниялари билан имзоланган битимлар:
Транспорт вазирлиги ва "Boeing" компанияси ўртасида транспорт соҳасида узоқ муддатли ҳамкорлик тўғрисида битим;
"Технопарк" МЧЖ ва "FLSmidth" компанияси ўртасида тоғ-кон ускуналарини ишлаб чиқариш бўйича қўшма корхона ташкил этиш тўғрисида битим;
"Akfa group" ва "Cleveland Clinic" ўртасида кўп тармоқли клиника ва таълим муассасасини ташкил этиш тўғрисида битим;
"Centrum Air" авиакомпанияси ва "Oppenheimer" инвестиция компанияси ўртасида ўзаро шериклик ва ҳамкорлик тўғрисида битим;
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва "Citigroup" компанияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битим;
"Ўзбекгидроэнерго" АЖ ва "Cargill Financial Services International" компанияси ўртасида молиявий ҳамкорлик тўғрисида битим;
"Ўзтрансгаз" АЖ ва "Pangea Filtration Technology" компанияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битим;
Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги ҳамда "Cove Capital" компанияси ўртасида истиқболли майдонларда геология-қидирув ишларини олиб бориш тўғрисида битим;
"Янги Кон" МЧЖ ва "SLB" компанияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битим;
Ўзбекистон Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси билан "Biologic International" компанияси ўртасида сунъий интеллект ва биотехнологиялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш учун жамғармалар ташкил этиш бўйича ҳамкорлик тўғрисида битим.
Шунингдек, Нью-Йоркда 22 сентябрь куни АҚШнинг етакчи компаниялари, инвестиция жамғармалари ва молиявий институтлари раҳбарлари билан давра суҳбати бўлиб ўтди.
