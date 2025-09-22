https://sputniknews.uz/20250922/spbpuda-ozbekistonlik-abiturientlar-uchun-qanday-muhandislik-talimi-bor--video-52152293.html
СПбПУда ўзбекистонлик абитуриентлар учун қандай муҳандислик таълими бор – видео
СПбПУда ўзбекистонлик абитуриентлар учун қандай муҳандислик таълими бор – видео
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik мультимедиа матбуот марказида Буюк Пётр номидаги Санкт-Петербург политехника университети (СПбПУ) Халқаро таълим бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Татьяна Ситникова иштирокида брифинг “СПбПУда ўзбекистонлик абитуриентлар учун муҳандислик таълими” мавзусида брифинг бўлиб ўтди.
2025-09-22T16:06+0500
2025-09-22T16:06+0500
2025-09-22T16:06+0500
матбуот маркази
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52152874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c41ea79261059ac412a30909b1670f69.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Буюк Пётр номидаги Санкт-Петербург политехника университети (СПбПУ) Халқаро таълим бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Татьяна Ситникова иштирокида “СПбПУда ўзбекистонлик абитуриентлар учун муҳандислик таълими” мавзусида брифинг бўлиб ўтди.Санкт-Петербург политехника университети ва Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети қурилиш соҳасида қўшма таълим дастурини ишга туширди. Ҳозир қурилиш-муҳандислик йўналиши бўйича Фарғона политехника институти билан ҳам шундай лойиҳа тайёрланмоқдаСитникованинг сўзларига кўра, Ўзбекистон университетлари ва Буюк Пётр политехника университети ўртасида тузилган шартномалар доирасида талабалар қўшма магистратура дастурларини якунлагач, СПбПУ ва ўз олий ўқув юртининг дипломини олишлари мумкин.Санкт-Петербург политехника университетида ҳар йили Ўзбекистондан 200 нафарга яқин талаба таҳсил олади. Улар учун кўплаб имкониятлар очилади, жумладан, академик мобиллик доирасида.“Бизда бутун дунё бўйлаб ҳамкор университетларнинг кенг тармоғи мавжуд. Бу талабаларга хорижда ҳамда Россиянинг етакчи олий ўқув юртларида, айниқса ихтисослашган соҳаларда қисқа муддатли (бир-икки ҳафталик) ва узоқ муддатли (бир ёки икки семестрлик) амалиёт ўташ имкониятини беради”, - деди Санкт-Петербург политехника университети Халқаро таълим бошқармаси бошлиғининг ўринбосари.Батафсил – Sputnik видеосида.
https://sputniknews.uz/20250921/rossiya-ozbekiston-talim-hamkorlik-52130728.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52152874_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_829391e4f074cfb8e44b40b066f5629e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
буюк пётр номидаги санкт-петербург политехника университети муҳандислик таълими
буюк пётр номидаги санкт-петербург политехника университети муҳандислик таълими
СПбПУда ўзбекистонлик абитуриентлар учун қандай муҳандислик таълими бор – видео
Эксклюзив
Санкт-Петербург политехника университети ва Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети қурилиш соҳасида қўшма таълим дастурини ишга туширган.
ТОШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Буюк Пётр номидаги Санкт-Петербург политехника университети (СПбПУ) Халқаро таълим бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Татьяна Ситникова иштирокида “СПбПУда ўзбекистонлик абитуриентлар учун муҳандислик таълими” мавзусида брифинг бўлиб ўтди.
Санкт-Петербург политехника университети ва Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети қурилиш соҳасида қўшма таълим дастурини ишга туширди. Ҳозир қурилиш-муҳандислик йўналиши бўйича Фарғона политехника институти билан ҳам шундай лойиҳа тайёрланмоқда
Ситникованинг сўзларига кўра, Ўзбекистон университетлари ва Буюк Пётр политехника университети ўртасида тузилган шартномалар доирасида талабалар қўшма магистратура дастурларини якунлагач, СПбПУ ва ўз олий ўқув юртининг дипломини олишлари мумкин.
“Биз кўп тармоқли муҳандисларни тайёрлаймиз, улар ватанларига қайтиб, амалий билимлар олади ва ўз мамлакати иқтисодиётини ривожлантиришда бу билимлардан қандай фойдаланишни аниқ тушунчага эга бўлади”, - дейди у
Санкт-Петербург политехника университетида ҳар йили Ўзбекистондан 200 нафарга яқин талаба таҳсил олади. Улар учун кўплаб имкониятлар очилади, жумладан, академик мобиллик доирасида.
“Бизда бутун дунё бўйлаб ҳамкор университетларнинг кенг тармоғи мавжуд. Бу талабаларга хорижда ҳамда Россиянинг етакчи олий ўқув юртларида, айниқса ихтисослашган соҳаларда қисқа муддатли (бир-икки ҳафталик) ва узоқ муддатли (бир ёки икки семестрлик) амалиёт ўташ имкониятини беради”, - деди Санкт-Петербург политехника университети Халқаро таълим бошқармаси бошлиғининг ўринбосари.
Батафсил – Sputnik
видеосида.