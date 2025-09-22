Ўзбекистон
Бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон фуқаролиги берилди
Бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон фуқаролиги берилди
Қорақалпоғистонда бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон фуқаролиги берилди. Уларга ID карталар тантанали маросимда топширилди
2025-09-22T11:24+0500
2025-09-22T11:24+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52143941_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fff8bad99c5d4c8558429bf07604efdc.png
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Қорақалпоғистонда яшовчи бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги берилди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Фуқароликка қабул қилинган шахсларга фуқаролик ID карталари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг Комитет бошлиғи Алишер Атажанов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси ички иўлар вазири полковник Бахтияр Торебеков томонидан топширилди.Топшириш маросими Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашида бўлиб ўтди.
Қорақалпоғистон Республикасида бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон фуқаролиги берилди. Уларга ID карталар тантанали маросимда топширилди
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Қорақалпоғистонда яшовчи бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги берилди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.
Фуқароликка қабул қилинган шахсларга фуқаролик ID карталари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг Комитет бошлиғи Алишер Атажанов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси ички иўлар вазири полковник Бахтияр Торебеков томонидан топширилди.
Топшириш маросими Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашида бўлиб ўтди.

"Уларга бутун ҳуқуқий мақом ва аҳамиятли ҳуқуқ-эркинликлар—ҳужжатлаштириш, давлат хизматларидан фойдаланиш, ижтимоий таъминот, таълим ва бошқа соҳаларда тенг имкониятлар тақдим этилди", - дейилади хабарда.

ID-карталарни топшириш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2025
Ўн олти кишига Ўзбекистон фуқаролиги берилди
18 Сентябр, 10:01
18 Сентябр, 10:01
0