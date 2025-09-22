https://sputniknews.uz/20250922/shaxslar-uzbekistan-fuqarok-berilish-52144450.html
Қорақалпоғистонда бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон фуқаролиги берилди. Уларга ID карталар тантанали маросимда топширилди
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Қорақалпоғистонда яшовчи бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги берилди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Фуқароликка қабул қилинган шахсларга фуқаролик ID карталари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг Комитет бошлиғи Алишер Атажанов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси ички иўлар вазири полковник Бахтияр Торебеков томонидан топширилди.Топшириш маросими Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашида бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 22 сен
Қорақалпоғистонда яшовчи бир гуруҳ шахсларга Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги берилди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Фуқароликка қабул қилинган шахсларга фуқаролик ID карталари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг Комитет бошлиғи Алишер Атажанов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси ички иўлар вазири полковник Бахтияр Торебеков томонидан топширилди.
Топшириш маросими Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашида бўлиб ўтди.
"Уларга бутун ҳуқуқий мақом ва аҳамиятли ҳуқуқ-эркинликлар—ҳужжатлаштириш, давлат хизматларидан фойдаланиш, ижтимоий таъминот, таълим ва бошқа соҳаларда тенг имкониятлар тақдим этилди", - дейилади хабарда.