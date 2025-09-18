Ўзбекистон
Ўн олти кишига Ўзбекистон фуқаролиги берилди
Ўзбекистон республикаси президентининг тегишли фармонига биноан 16 нафар шахсга Ўзбекистон фуқароси мақоми берилди
жамият
ўзбекистон
тошкент
ҳокимият
фуқаролик
мақом
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон президентининг тегишли фармонига биноан 16 нафар шахсга Ўзбекистон фуқароси мақоми берилди. Бўлиб ўтган ID-карталарни топшириш маросими ҳақида Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзаков ва Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи полковник Равшан Султонхўжаевлар иштирок этишган ҳамда фуқаролар тегишли ҳужжатларни уларнинг қўлидан тантанали равишда олган.
ўзбекистон
Ўн олти кишига Ўзбекистон фуқаролиги берилди

10:01 18.09.2025
© Foto : Тошкент шаҳар ҳокимлиги ID-карталарни топшириш маросими
ID-карталарни топшириш маросими Тошкент шаҳар ҳокимлигида бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон президентининг тегишли фармонига биноан 16 нафар шахсга Ўзбекистон фуқароси мақоми берилди. Бўлиб ўтган ID-карталарни топшириш маросими ҳақида Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
“16 нафар шахснинг Ўзбекистон фуқаролигини олиш илтимослари қаноатлантирилди. Уларнинг фуқаролиги бугундан бошлаб расман тасдиқланди”, – дейилади хабарда.
Тадбирда Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзаков ва Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи полковник Равшан Султонхўжаевлар иштирок этишган ҳамда фуқаролар тегишли ҳужжатларни уларнинг қўлидан тантанали равишда олган.
0