Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250921/mdh-eoii-moldova-52135647.html
МДҲ ва ЕОИИ билан ҳамкорликдан воз кечган Молдова қанча йўқотди
МДҲ ва ЕОИИ билан ҳамкорликдан воз кечган Молдова қанча йўқотди
Sputnik Ўзбекистон
Молдавия МДҲ ва Евросиё Иқтисодий Иттифоқи билан алоқаларни эътиборсиз қолдиргани натижасида 4 миллион долларлик иқтисодий зарар кўрди
2025-09-21T14:14+0500
2025-09-21T14:21+0500
ўзбекистон ва еоии
дунёда
иқтисод
еоии
молдова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25685817_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_54d649a0331152d449b400f8cc78424f.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Молдова МДҲ ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан алоқаларни эътиборсиз қолдиргани натижасида 4 миллион долларлик иқтисодий зарар кўрди. Бу ҳақда собиқ президент Игорь Додон РИА Новости нашрига берган интервьюсида маълум қилди.Додоннинг таъкидлашича, президент Майя Санду бошчилигидаги ҳозирги ҳукумат тўрт йил давомида халқаро иқтисодий алоқаларда бетарафликни сақлаш ўрнига бир томонлама сиёсат юритиб, мамлакат экспорт салоҳиятини пасайтирган ва бу энергия ресурслари учун ортиқча харжлар қилишга сабаб бўлган.Унинг сўзларига кўра, бу йўқотишлар оддий фуқароларга ҳам бевосита таъсир кўрсатган. Хусусан, экспортдаги чекловлар, энергия тарифларининг ошиши ва иқтисодий алоқаларнинг узилиши аҳолининг турмуш даражасига салбий таъсир қилган.Маълумот учун, Молдова 2022 йилдан буён МДҲ ва ЕОИИ йиғилишларида иштирок этмаяпти. Расмий Кишинёв экспорт бозорини Ғарб давлатларига йўналтириш сиёсатини очиқ эълон қилган.Мамлакат ҳукумати ҳозиргача МДҲ доирасида тузилган 282 та битимдан 66 тасини денонсация қилган, яна 50 та ҳужжатни бекор қилиш жараёни турли босқичларда давом этмоқда. Молдова расмийлари ушбу битимларнинг ўрнини икки томонлама шартномалар билан тўлдириш ниятида.
https://sputniknews.uz/20250918/eoii-mamlakat-iqtisod-omil-etibor-eik-52049741.html
молдова
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25685817_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_cb866f7d15d27c81f2b85631b6cf292f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
молдавия мдҳ евроосиё иқтисодий иттифоқи 4 миллион иқтисодий зарар игорь додон
молдавия мдҳ евроосиё иқтисодий иттифоқи 4 миллион иқтисодий зарар игорь додон

МДҲ ва ЕОИИ билан ҳамкорликдан воз кечган Молдова қанча йўқотди

14:14 21.09.2025 (янгиланди: 14:21 21.09.2025)
© Sputnik / Медиабанкка ўтишВторой тур выборов президента Молдавии
Второй тур выборов президента Молдавии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2025
© Sputnik
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Собиқ президент Игорь Додоннинг сўзларига кўра, бу йўқотишлар оддий фуқароларга ҳам бевосита таъсир кўрсатган.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Молдова МДҲ ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан алоқаларни эътиборсиз қолдиргани натижасида 4 миллион долларлик иқтисодий зарар кўрди. Бу ҳақда собиқ президент Игорь Додон РИА Новости нашрига берган интервьюсида маълум қилди.
Додоннинг таъкидлашича, президент Майя Санду бошчилигидаги ҳозирги ҳукумат тўрт йил давомида халқаро иқтисодий алоқаларда бетарафликни сақлаш ўрнига бир томонлама сиёсат юритиб, мамлакат экспорт салоҳиятини пасайтирган ва бу энергия ресурслари учун ортиқча харжлар қилишга сабаб бўлган.
“Мамлакатимиз иқтисодчилари сўнгги тўрт йилдаги йўқотишларни ҳисоблаб чиқди. Биргина экспорт ҳажмини тўлиқ бажармаганимиз ва энергия ресурслари учун ортиқча тўловлар қилганимиз туфайли биз қарийб 4 миллион доллар йўқотдик. Бу бевосита Майя Сандунинг сиёсати оқибатидир”, — деди Додон.
Унинг сўзларига кўра, бу йўқотишлар оддий фуқароларга ҳам бевосита таъсир кўрсатган. Хусусан, экспортдаги чекловлар, энергия тарифларининг ошиши ва иқтисодий алоқаларнинг узилиши аҳолининг турмуш даражасига салбий таъсир қилган.

“Бошқача йўл тутилиши мумкин эди — нейтраллик сақлаб қолиниб, нафақат ҳарбий, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам мувозанат сақланиши керак эди. Грузия бунга мисол бўла олади: у Россия билан мураккаб муносабатларига қарамай, ҳар икки томон учун фойдали иқтисодий ҳамкорликни сақлаб қолган. Молдова ҳам шундай йўл тутганида ютган бўларди”, — дея таъкидлади сиёсатчи.

Маълумот учун, Молдова 2022 йилдан буён МДҲ ва ЕОИИ йиғилишларида иштирок этмаяпти. Расмий Кишинёв экспорт бозорини Ғарб давлатларига йўналтириш сиёсатини очиқ эълон қилган.
Мамлакат ҳукумати ҳозиргача МДҲ доирасида тузилган 282 та битимдан 66 тасини денонсация қилган, яна 50 та ҳужжатни бекор қилиш жараёни турли босқичларда давом этмоқда. Молдова расмийлари ушбу битимларнинг ўрнини икки томонлама шартномалар билан тўлдириш ниятида.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили нимада
18 Сентябр, 13:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0