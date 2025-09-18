https://sputniknews.uz/20250918/eoii-mamlakat-iqtisod-omil-etibor-eik-52049741.html
ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили нимада
Умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини шакллантириш ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили ҳисобланади
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини шакллантириш Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили ҳисобланади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев маълум қилди.Бу хусусида Кожошев Москвада ўтказилган Network-2025 форуми – "ЕОИИ барқарор авиация транспорти 2026-2035" халқаро анжуманидаги нутқида айтиб ўтган.Таъкидланишича, анжуман БМТ Бош Ассамблеясининг 2026 йил 1 январдан бошланадиган 10 йиллик давр учун барқарор транспорт бўйича ташаббусига бағишланган.Вазирнинг таъкидлашича, авиация соҳасини узоқ муддатли ривожлантириш комплекс ёндашувни ва бир қатор минтақавий чора-тадбирларни амалга оширишни, шу жумладан Иттифоқ мамлакатларининг фуқаро авиацияси соҳасидаги қонунчилигини уйғунлаштиришни талаб этади.
Янгиликлар
Комиссия ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда Евросиё ҳудудида умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини яратиш устида иш олиб бормоқда.
"ЕИК ягона транспорт маконини шакллантиришга, инфратузилма ва маъмурий тўсиқларни бартараф этишга, шунингдек, логистикани рақамлаштириш жараёнига алоҳида эътибор қаратмоқда. Комиссия ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда Евросиё ҳудудида умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини яратиш устида иш олиб бормоқда", – деди Кожошев.
Вазирнинг таъкидлашича, авиация соҳасини узоқ муддатли ривожлантириш комплекс ёндашувни ва бир қатор минтақавий чора-тадбирларни амалга оширишни, шу жумладан Иттифоқ мамлакатларининг фуқаро авиацияси соҳасидаги қонунчилигини уйғунлаштиришни талаб этади.