Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250918/eoii-mamlakat-iqtisod-omil-etibor-eik-52049741.html
ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили нимада
ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили нимада
Sputnik Ўзбекистон
Умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини шакллантириш ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили ҳисобланади
2025-09-18T13:39+0500
2025-09-18T13:39+0500
ўзбекистон ва еоии
дунёда
иқтисод
еоии
еик
транспорт
ислоҳотлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/07/41448419_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_974d3c752c918ddc3cc50bbec5daaae8.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини шакллантириш Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили ҳисобланади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев маълум қилди.Бу хусусида Кожошев Москвада ўтказилган Network-2025 форуми – "ЕОИИ барқарор авиация транспорти 2026-2035" халқаро анжуманидаги нутқида айтиб ўтган.Таъкидланишича, анжуман БМТ Бош Ассамблеясининг 2026 йил 1 январдан бошланадиган 10 йиллик давр учун барқарор транспорт бўйича ташаббусига бағишланган.Вазирнинг таъкидлашича, авиация соҳасини узоқ муддатли ривожлантириш комплекс ёндашувни ва бир қатор минтақавий чора-тадбирларни амалга оширишни, шу жумладан Иттифоқ мамлакатларининг фуқаро авиацияси соҳасидаги қонунчилигини уйғунлаштиришни талаб этади.
https://sputniknews.uz/20250915/eaeu-biznes-istemolchi-xavfsiz-shaffof-muhit-51978160.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/07/41448419_334:109:1400:909_1920x0_80_0_0_95823f12c4acfe83ad6348795eb54e7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳаво транспорт хизматлар бозор еоии мамлакатлар иқтисод
ҳаво транспорт хизматлар бозор еоии мамлакатлар иқтисод

ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили нимада

13:39 18.09.2025
© Евразийская экономическая комиссияМинистр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2025
© Евразийская экономическая комиссия
Oбуна бўлиш
Комиссия ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда Евросиё ҳудудида умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини яратиш устида иш олиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини шакллантириш Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари иқтисодий ўсишининг муҳим омили ҳисобланади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев маълум қилди.
Бу хусусида Кожошев Москвада ўтказилган Network-2025 форуми – "ЕОИИ барқарор авиация транспорти 2026-2035" халқаро анжуманидаги нутқида айтиб ўтган.
Таъкидланишича, анжуман БМТ Бош Ассамблеясининг 2026 йил 1 январдан бошланадиган 10 йиллик давр учун барқарор транспорт бўйича ташаббусига бағишланган.

"ЕИК ягона транспорт маконини шакллантиришга, инфратузилма ва маъмурий тўсиқларни бартараф этишга, шунингдек, логистикани рақамлаштириш жараёнига алоҳида эътибор қаратмоқда. Комиссия ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда Евросиё ҳудудида умумий ҳаво транспорти хизматлари бозорини яратиш устида иш олиб бормоқда", – деди Кожошев.

Вазирнинг таъкидлашича, авиация соҳасини узоқ муддатли ривожлантириш комплекс ёндашувни ва бир қатор минтақавий чора-тадбирларни амалга оширишни, шу жумладан Иттифоқ мамлакатларининг фуқаро авиацияси соҳасидаги қонунчилигини уйғунлаштиришни талаб этади.
Девушка с кредитной картой в руке перед ноутбуком - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда бизнес ва истеъмолчилар учун хавфсиз ва шаффоф муҳит яратилмоқда
15 Сентябр, 19:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0