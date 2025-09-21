Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250921/intervidenie-tosqinlik-lavrov-52137084.html
“Интервидение”ни барбод қилиш уринишлари амалга ошмади - Лавров
“Интервидение”ни барбод қилиш уринишлари амалга ошмади - Лавров
Sputnik Ўзбекистон
Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини ўтказишга қаршилик кўрсатган жиддий ҳаракатлар кузатилганини маълум қилди.
2025-09-21T15:34+0500
2025-09-21T15:34+0500
дунёда
сиёсат
интервидение-2025
танлов
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48109060_0:115:2990:1797_1920x0_80_0_0_41de38c92eaeeb54b38254160d0c96bc.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини барбод қилишга қаратилган жиддий ҳаракатлар кузатилганини маълум қилди.Аввалроқ хабар берганимиздек, “Интервидение-2025” фестивали бу йил Россия ташаббуси билан қайта тикланиб, BRICS, МДҲ, Осиё, Лотин Америкаси ва Африкадан жами 23 давлат иштирокида ўтказилди. Танловнинг асосий мақсади — мусиқий ижод орқали халқлар ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, миллий маданиятлар ранг-баранглигини намойиш этиш ва байналмилал дўстлик ғоясини илгари суриш.Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда Шоҳрух Ғаниев ҳам иштирок этди. У Лутфий қаламига мансуб “Хоҳ инон, хоҳ инонма” ғазалининг замонавий талқини асосида яратилган мусиқий композициясини ҳакамлар ҳайъати эътиборига тақдим этди. Шоҳрух Ғаниев кучли ўнталикдан жой олишга муваффақ бўлди.
https://sputniknews.uz/20250921/intervidenie-2025-52131105.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48109060_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_be91393caa8a19dbc95a5d242f25d305.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ташқи ишлар вазири сергей лавров “интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини
россия ташқи ишлар вазири сергей лавров “интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини

“Интервидение”ни барбод қилиш уринишлари амалга ошмади - Лавров

15:34 21.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ташқи ишлар вазирининг сўзларига кўра, айрим иштирокчиларга қаттиқ босим ўтказишга уринишлар бўлди.
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини барбод қилишга қаратилган жиддий ҳаракатлар кузатилганини маълум қилди.
“Бу танловни бузиш мақсадида айрим иштирокчиларга қаттиқ босим ўтказишга уринишлар бўлди. Аммо бу уринишлар муваффақиятсизлик билан якунланди”, – деди Лавров.
Аввалроқ хабар берганимиздек, “Интервидение-2025” фестивали бу йил Россия ташаббуси билан қайта тикланиб, BRICS, МДҲ, Осиё, Лотин Америкаси ва Африкадан жами 23 давлат иштирокида ўтказилди.
Танловнинг асосий мақсади — мусиқий ижод орқали халқлар ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, миллий маданиятлар ранг-баранглигини намойиш этиш ва байналмилал дўстлик ғоясини илгари суриш.
Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда Шоҳрух Ғаниев ҳам иштирок этди. У Лутфий қаламига мансуб “Хоҳ инон, хоҳ инонма” ғазалининг замонавий талқини асосида яратилган мусиқий композициясини ҳакамлар ҳайъати эътиборига тақдим этди. Шоҳрух Ғаниев кучли ўнталикдан жой олишга муваффақ бўлди.
Международный музыкальный конкурс Интервидение - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2025
Интервидение-2025: танлов якунлари ва Ўзбекистон иштироки - фото
11:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0