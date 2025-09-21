https://sputniknews.uz/20250921/intervidenie-tosqinlik-lavrov-52137084.html
“Интервидение”ни барбод қилиш уринишлари амалга ошмади - Лавров
“Интервидение”ни барбод қилиш уринишлари амалга ошмади - Лавров
Sputnik Ўзбекистон
Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини ўтказишга қаршилик кўрсатган жиддий ҳаракатлар кузатилганини маълум қилди.
2025-09-21T15:34+0500
2025-09-21T15:34+0500
2025-09-21T15:34+0500
дунёда
сиёсат
интервидение-2025
танлов
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48109060_0:115:2990:1797_1920x0_80_0_0_41de38c92eaeeb54b38254160d0c96bc.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини барбод қилишга қаратилган жиддий ҳаракатлар кузатилганини маълум қилди.Аввалроқ хабар берганимиздек, “Интервидение-2025” фестивали бу йил Россия ташаббуси билан қайта тикланиб, BRICS, МДҲ, Осиё, Лотин Америкаси ва Африкадан жами 23 давлат иштирокида ўтказилди. Танловнинг асосий мақсади — мусиқий ижод орқали халқлар ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, миллий маданиятлар ранг-баранглигини намойиш этиш ва байналмилал дўстлик ғоясини илгари суриш.Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда Шоҳрух Ғаниев ҳам иштирок этди. У Лутфий қаламига мансуб “Хоҳ инон, хоҳ инонма” ғазалининг замонавий талқини асосида яратилган мусиқий композициясини ҳакамлар ҳайъати эътиборига тақдим этди. Шоҳрух Ғаниев кучли ўнталикдан жой олишга муваффақ бўлди.
https://sputniknews.uz/20250921/intervidenie-2025-52131105.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48109060_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_be91393caa8a19dbc95a5d242f25d305.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия ташқи ишлар вазири сергей лавров “интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини
россия ташқи ишлар вазири сергей лавров “интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини
“Интервидение”ни барбод қилиш уринишлари амалга ошмади - Лавров
Россия ташқи ишлар вазирининг сўзларига кўра, айрим иштирокчиларга қаттиқ босим ўтказишга уринишлар бўлди.
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Интервидение-2025” халқаро мусиқий танловини барбод қилишга қаратилган жиддий ҳаракатлар кузатилганини маълум қилди
.
“Бу танловни бузиш мақсадида айрим иштирокчиларга қаттиқ босим ўтказишга уринишлар бўлди. Аммо бу уринишлар муваффақиятсизлик билан якунланди”, – деди Лавров.
Аввалроқ хабар берганимиздек, “Интервидение-2025” фестивали бу йил Россия ташаббуси билан қайта тикланиб, BRICS, МДҲ, Осиё, Лотин Америкаси ва Африкадан жами 23 давлат иштирокида ўтказилди.
Танловнинг асосий мақсади — мусиқий ижод орқали халқлар ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, миллий маданиятлар ранг-баранглигини намойиш этиш ва байналмилал дўстлик ғоясини илгари суриш.
Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда Шоҳрух Ғаниев
ҳам иштирок этди. У Лутфий қаламига мансуб “Хоҳ инон, хоҳ инонма” ғазалининг замонавий талқини асосида яратилган мусиқий композициясини ҳакамлар ҳайъати эътиборига тақдим этди. Шоҳрух Ғаниев кучли ўнталикдан жой олишга муваффақ бўлди.