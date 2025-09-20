https://sputniknews.uz/20250920/ukraina-zaporoje-aesi-oquv-markaziga-hujum-qildi-52109585.html
Украина Запорожье АЭСи ўқув марказига ҳужум қилди
Ҳужум вақтида ўқув марказида МАГАТЭ кузатувчилари бўлган. 20.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/02/27726649_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_23fba25b505719809713d930f69c5994.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Украина қуролли кучлари жума куни Запорожье АЭС инфратузилмасига ҳужум қилди. МАГАТЭ мутахассислари бўлган ўқув маркази устида иккита дрон портлади. Қурбонлар йўқ, деб хабар берди завод матбуот хизмати. Шунингдек, хабарда айтилишига кўра, ҳужум оқибатида жиддий зарар қайд этилмаган, саноат майдончаси ва унга туташ ҳудудда фон радиация даражаси меъёрда, станция энергия блокларининг хавфсиз ишлаши учун чегара ва шартлар бузилмаган.ЗАЭС Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Энергодар шаҳри яқинида жойлашган. Бу ҳар бири 1 гигаватт қувватга эга бўлган олтита қувват блокига эга бўлган Европадаги энг йирик атом электр станциясидир. 2022 йил октябрь ойида АЭС Россия мулкига айланди.Запорижжя вилояти - Россиянинг Днепр дарёсининг қуйи оқимида жойлашган вилояти. У 2022 йил сентябридаги референдумдан сўнг Россия таркибига кирди. Киев референдум натижаларни тан олмайди ва ҳудудни ўққа тутишда давом этмоқда. Айни пайтда Запорожье вилоятининг 70% дан ортиғи Россия назорати остида; қолганлари, жумладан, вилоят пойтахти Запорижье шаҳри ҳам Украина қўлида. 2023 йил март ойидан Мелитопол шаҳри вақтинчалик вилоятнинг маъмурий марказига айланган.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Украина қуролли кучлари жума куни Запорожье АЭС инфратузилмасига ҳужум қилди.
МАГАТЭ мутахассислари бўлган ўқув маркази устида иккита дрон портлади. Қурбонлар йўқ, деб хабар берди завод матбуот хизмати.
"Кеча Украина Қуролли Кучлари Запорожье АЭСи инфратузилмасига навбатдаги ҳужумини амалга оширди. Ҳужум ўқув маркази биносига камида учта учувчисиз аппарат ёрдамида амалга оширилди. Улардан иккитаси бино томи устида портлади... Ҳужум вақтида ўқув маркази да бўлган МАГАТЭ экспертлари зудлик билан эвакуация қилинди. Уларнинг ҳаёти ва соғлиғи хавф остида эмас”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, хабарда айтилишига кўра, ҳужум оқибатида жиддий зарар қайд этилмаган, саноат майдончаси ва унга туташ ҳудудда фон радиация даражаси меъёрда, станция энергия блокларининг хавфсиз ишлаши учун чегара ва шартлар бузилмаган.
"Киев режимининг бемаъни ва хавфли ҳаракатларига қарамай, вазият назорат остида. Станция нормал режимда ишламоқда", - дея қўшимча қилди матбуот хизмати.
ЗАЭС Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Энергодар шаҳри яқинида жойлашган. Бу ҳар бири 1 гигаватт қувватга эга бўлган олтита қувват блокига эга бўлган Европадаги энг йирик атом электр станциясидир. 2022 йил октябрь ойида АЭС Россия мулкига айланди.
Запорижжя вилояти - Россиянинг Днепр дарёсининг қуйи оқимида жойлашган вилояти. У 2022 йил сентябридаги референдумдан сўнг Россия таркибига кирди. Киев референдум натижаларни тан олмайди ва ҳудудни ўққа тутишда давом этмоқда. Айни пайтда Запорожье вилоятининг 70% дан ортиғи Россия назорати остида; қолганлари, жумладан, вилоят пойтахти Запорижье шаҳри ҳам Украина қўлида. 2023 йил март ойидан Мелитопол шаҳри вақтинчалик вилоятнинг маъмурий марказига айланган.