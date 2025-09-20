Президент тиббиётни ривожлантиришнинг янги чоралари билан танишди
Тиббий хизматларни аҳолига яқинлаштириш, профессионал бошқарув ўрнатиш, клиник протоколларни янгилаш ва она сути муаммосини ҳал қилиш таклиф этилди.
ТОШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев соғлиқни сақлаш тизимидаги ислоҳотлар ва уларни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари юзасидан ҳисобот билан танишди.
Тиббий хизматни аҳолига яқинлаштириш
Ўзбекистонда бирламчи тиббий-санитария ёрдамини кўрсатишнинг халқаро тажрибага асосланган ва тиббиётни аҳолига яқинлаштиришга қаратилган янги модели ривожлантирилмоқда. Шу асосда кўп тармоқли марказий поликлиникалар, оилавий шифокор пунктлари ва оилавий поликлиникалар, маҳалла тиббиёт пунктлари ягона ёндашув асосида ривожлантирилмоқда.
Бундан кутилаётган натижалар:
Оилавий шифокорлар улушини 70 фоизга етказиш,
Рақамлаштириш орқали тиббиёт ходимларининг иш юкламасини учдан бир қисмга камайтириш,
Бирламчи бўғин хизматларидан қониқиш даражасини 85 фоиздан ошириш,
Тиббиёт ходимлари маошини уларнинг касбий самарадорлигига боғлаш.
Профессионал бошқарув
Барча республика ихтисослаштирилган клиникалари фаолиятини қайта кўриб чиқиб, уларнинг бошқарувига замонавий, профессионал менежерларни жалб қилиш таклифи билдирилди.
Президент яна бешта марказга хорижий профессионал менежерларни жалб қилиш ёки уларни хориждаги нуфузли клиникалар бошқарувига бериш имкониятини ўрганишга топшириқ берди.
Клиник протоколларни янгилаш
Клиник протоколларни қайта кўриб чиқиш ва янгилаш давом этмоқда: ҳозиргача 400 таси қайта кўрилди, йил охиригача бу кўрсаткич икки баравар ошади.
Осиё тараққиёт банки кўмагида уч мингдан зиёд тиббий хизматлар учун тарифлар методологияси ишлаб чиқилмоқда.
Бунда халқаро тажриба асосида диагностика ва даволаш стандартлари ишлаб чиқилиши, миллий клиник протоколлар яратилиши, янги технологиялар жорий қилиниши, марказларни ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқилиши, юқори малакали мутахассислар жалб этилиши, аҳолига сифатли тиббий ёрдам кўрсатишнинг шаффоф ва адолатли тизими яратилиши шартлиги таъкидланди.
Она сути муаммоси
Она сути билан озиқлантириш муаммоси бутун дунёда долзарб бўлиб қолмоқда. ЖССТ 2030 йилга қадар 6 ойгача бўлган болаларнинг 70 фоизи фақат она сути билан озиқлантиришни тавсия этган. Ушбу мақсадга эришиш мақсадида Ўзбекистонда она сути билан озиқлантиришни қўллаб-қувватлаш миллий дастури тасдиқланади.
Унга кўра тиббиёт ходимларини она сути билан озиқлантириш бўйича ўқитиш, ҳомиладор аёллар ва оналарнинг билимини ошириш тадбирлари ўтказилади.
Қонунчиликка она сути ўрнини босувчи маҳсулотлар рекламасини чекланади.
Болалар учун мўлжалланган озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, импорт ва экспорт қилиш, ташиш, сақлаш, сотиш ва етказиб беришга оид талаблар ҳамда стандартларни такомиллаштирилади.