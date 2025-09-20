https://sputniknews.uz/20250920/rishton-kulolchilik-forumi-qanday-otmoqda-52121426.html
Риштон кулолчилик форуми қандай ўтмоқда
Россия, Беларус, Татаристон, Молдова, Грузия, Туркманистон, Қирғизистон, Эрон ва бошқа давлатлардан келган кулоллар ўз маҳсулотларини намойиш қилмоқда.
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми бўлиб ўтмоқда. Унда 60 дан зиёд маҳаллий ва хорижий усталар ўз маҳсулотлар кўргазмаси билан қатнашмоқда. Фестивалдан мақсад мамлакат туризм салоҳиятини ошириш, халқаро ҳамкорликни кучайтириш ва халқлар ўртасида дўстликни мустаҳкамлашдир.
Янгиликлар
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми бўлиб ўтмоқда. Унда 60 дан зиёд маҳаллий ва хорижий усталар ўз маҳсулотлар кўргазмаси билан қатнашмоқда.
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми
Фестивалдан мақсад мамлакат туризм салоҳиятини ошириш, халқаро ҳамкорликни кучайтириш ва халқлар ўртасида дўстликни мустаҳкамлашдир.