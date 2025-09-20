Ўзбекистон
Риштон кулолчилик форуми қандай ўтмоқда
Риштон кулолчилик форуми қандай ўтмоқда
Россия, Беларус, Татаристон, Молдова, Грузия, Туркманистон, Қирғизистон, Эрон ва бошқа давлатлардан келган кулоллар ўз маҳсулотларини намойиш қилмоқда. 20.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми бўлиб ўтмоқда. Унда 60 дан зиёд маҳаллий ва хорижий усталар ўз маҳсулотлар кўргазмаси билан қатнашмоқда. Фестивалдан мақсад мамлакат туризм салоҳиятини ошириш, халқаро ҳамкорликни кучайтириш ва халқлар ўртасида дўстликни мустаҳкамлашдир.
Риштон кулолчилик форуми қандай ўтмоқда

18:48 20.09.2025
Россия, Беларус, Татаристон, Молдова, Грузия, Туркманистон, Қирғизистон, Эрон ва бошқа давлатлардан келган кулоллар ўз маҳсулотларини намойиш қилмоқда.
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми бўлиб ўтмоқда. Унда 60 дан зиёд маҳаллий ва хорижий усталар ўз маҳсулотлар кўргазмаси билан қатнашмоқда.
Риштон туманида II Халқаро Кулолчилик форуми

Фестивалдан мақсад мамлакат туризм салоҳиятини ошириш, халқаро ҳамкорликни кучайтириш ва халқлар ўртасида дўстликни мустаҳкамлашдир.
