Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250920/ozbekiston-va-keniya-diplomatik-munosabatlar-ornatdi-52104896.html
Ўзбекистон ва Кения дипломатик муносабатлар ўрнатди
Ўзбекистон ва Кения дипломатик муносабатлар ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Кения ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилди
2025-09-20T11:41+0500
2025-09-20T11:41+0500
сиёсат
ўзбекистон
кения
дипломатик муносабатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52104252_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cc9931cc1429c89506dc543a01527c68.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Ўзбекистон ва Кения ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги (ТИВ) хабар берди.Маълум бўлишича, қўшма баённомани Ўзбекистон ТИ вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Кениянинг Бош вазири, ташқи ишлар ва диаспора ишлари вазири Мусалия Мудавади имзолашган.Вазирнинг сўзларига кўра, томонлар икки мамлакат халқларига сезиларли наф келтирадиган самарали ҳамкорлик учун кенг кўламли имкониятларни муҳокама қилишган.Замонавий Кения – Африканинг шарқий соҳилида жойлашган мамлакат. У Ўзбекистон билан дипломатик муносабатлар ўрнатган 164-давлатга айланди.
ўзбекистон
кения
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52104252_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6aa14c533d3dadf426a19ec3252a7eb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон кения дипломатик муносабатлар
ўзбекистон кения дипломатик муносабатлар

Ўзбекистон ва Кения дипломатик муносабатлар ўрнатди

11:41 20.09.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовУзбекистан установил дипломатические отношения с Кенией.
Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Oбуна бўлиш
Кения Ўзбекистон билан расмий дипломатик алоқалар ўрнатган 164-давлатга айланди.
ТОШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Ўзбекистон ва Кения ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги (ТИВ) хабар берди.
Маълум бўлишича, қўшма баённомани Ўзбекистон ТИ вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Кениянинг Бош вазири, ташқи ишлар ва диаспора ишлари вазири Мусалия Мудавади имзолашган.
“Кения Африканинг энг динамик иқтисодиётларидан бири ва технология ҳамда инновациялар маркази сифатида жадал тараққиёт намоён этмоқда”, – дейди Бахтиёр Саидов.
Вазирнинг сўзларига кўра, томонлар икки мамлакат халқларига сезиларли наф келтирадиган самарали ҳамкорлик учун кенг кўламли имкониятларни муҳокама қилишган.
Замонавий Кения – Африканинг шарқий соҳилида жойлашган мамлакат. У Ўзбекистон билан дипломатик муносабатлар ўрнатган 164-давлатга айланди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0