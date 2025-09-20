https://sputniknews.uz/20250920/ozbekiston-va-keniya-diplomatik-munosabatlar-ornatdi-52104896.html
Ўзбекистон ва Кения дипломатик муносабатлар ўрнатди
Ўзбекистон ва Кения дипломатик муносабатлар ўрнатди
Ўзбекистон ва Кения ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилди
ТОШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Ўзбекистон ва Кения ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги (ТИВ) хабар берди.Маълум бўлишича, қўшма баённомани Ўзбекистон ТИ вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Кениянинг Бош вазири, ташқи ишлар ва диаспора ишлари вазири Мусалия Мудавади имзолашган.Вазирнинг сўзларига кўра, томонлар икки мамлакат халқларига сезиларли наф келтирадиган самарали ҳамкорлик учун кенг кўламли имкониятларни муҳокама қилишган.Замонавий Кения – Африканинг шарқий соҳилида жойлашган мамлакат. У Ўзбекистон билан дипломатик муносабатлар ўрнатган 164-давлатга айланди.
