Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250920/intervidenie-haqida-nimalarni-bilish-kerak-52116389.html
"Интервидение" ҳақида нималарни билиш керак?
"Интервидение" ҳақида нималарни билиш керак?
Sputnik Ўзбекистон
БУ йилги танловда 23 давлат вакиллари энг яхши қўшиқ учун курашади. 20.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-20T17:35+0500
2025-09-20T17:39+0500
инфографика
танлов
россия
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52116968_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_b0b2ddf364f7f5bb9b0a2ce631c7d7a9.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Қура ташлаш натижасига кўра "Интервидение" танловини Куба очади, Ҳиндистон эса ёпади. Россиялик хонанда Шаман тўққизинчи ўринда чиқади. 2025 йилда Россия президенти Владимир Путин ушбу танловни қайта тиклаш тўғрисидаги фармонни имзолаган эди. "Интервидение" 1963 йилда СССР ва унинг иттифоқдош мамлакатларида ўтказиш бошланган. 1993 йилда танлов вақтинча тўхтатилган, лекин 2008 йилдан бошлаб уни қайта тиклаш бошланган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52116968_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a8b17851fe21bc14eb35ba150446403.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, танлов, россия, москва, инфографика
инфографика, танлов, россия, москва, инфографика

"Интервидение" ҳақида нималарни билиш керак?

17:35 20.09.2025 (янгиланди: 17:39 20.09.2025)
Oбуна бўлиш
БУ йилги танловда 23 давлат вакиллари энг яхши қўшиқ учун курашади.
Интервидение - Sputnik Ўзбекистон
Интервидение - Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Қура ташлаш натижасига кўра "Интервидение" танловини Куба очади, Ҳиндистон эса ёпади. Россиялик хонанда Шаман тўққизинчи ўринда чиқади.
“Биз қилаётган иш сиёсий мақсадларга эришиш учун санъат, спорт ва ҳар қандай инсон фаолиятидан фойдаланишга уринишларнинг мутлақо аксидир”, — дея изоҳ берди Лавров.
2025 йилда Россия президенти Владимир Путин ушбу танловни қайта тиклаш тўғрисидаги фармонни имзолаган эди.

"Интервидение" 1963 йилда СССР ва унинг иттифоқдош мамлакатларида ўтказиш бошланган. 1993 йилда танлов вақтинча тўхтатилган, лекин 2008 йилдан бошлаб уни қайта тиклаш бошланган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0