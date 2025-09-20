https://sputniknews.uz/20250920/intervidenie-haqida-nimalarni-bilish-kerak-52116389.html
"Интервидение" ҳақида нималарни билиш керак?
"Интервидение" ҳақида нималарни билиш керак?
БУ йилги танловда 23 давлат вакиллари энг яхши қўшиқ учун курашади.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Қура ташлаш натижасига кўра "Интервидение" танловини Куба очади, Ҳиндистон эса ёпади. Россиялик хонанда Шаман тўққизинчи ўринда чиқади. 2025 йилда Россия президенти Владимир Путин ушбу танловни қайта тиклаш тўғрисидаги фармонни имзолаган эди. "Интервидение" 1963 йилда СССР ва унинг иттифоқдош мамлакатларида ўтказиш бошланган. 1993 йилда танлов вақтинча тўхтатилган, лекин 2008 йилдан бошлаб уни қайта тиклаш бошланган.
"Интервидение" ҳақида нималарни билиш керак?
БУ йилги танловда 23 давлат вакиллари энг яхши қўшиқ учун курашади.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Қура ташлаш натижасига кўра "Интервидение" танловини Куба очади, Ҳиндистон эса ёпади. Россиялик хонанда Шаман тўққизинчи ўринда чиқади.
“Биз қилаётган иш сиёсий мақсадларга эришиш учун санъат, спорт ва ҳар қандай инсон фаолиятидан фойдаланишга уринишларнинг мутлақо аксидир”, — дея изоҳ берди Лавров.
2025 йилда Россия президенти Владимир Путин ушбу танловни қайта тиклаш тўғрисидаги фармонни имзолаган эди.
"Интервидение" 1963 йилда СССР ва унинг иттифоқдош мамлакатларида ўтказиш бошланган. 1993 йилда танлов вақтинча тўхтатилган, лекин 2008 йилдан бошлаб уни қайта тиклаш бошланган.