Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250919/uzbekistan-taqiq-kontent-royxat-elon-52090553.html
Ўзбекистонда тақиқланган контентнинг янгиланган рўйхати эълон қилинди
Ўзбекистонда тақиқланган контентнинг янгиланган рўйхати эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Дин ишлари қўмитаси Ўзбекистон ҳудудига киритиш, тарқатиш ва намойиш этиш тақиқланган интернет-ресурсларнинг янгиланган рўйхатини тақдим этди
2025-09-19T16:45+0500
2025-09-19T16:45+0500
жамият
ўзбекистон
дин ишлари бўйича қўмита
ижтимоий тармоқ
тақиқ
террорчилар
экстремизм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47211089_0:39:1218:724_1920x0_80_0_0_6e1fc0df37bd77af1158985e120e2e91.jpg
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Дин ишлари қўмитаси Ўзбекистон ҳудудига киритиш, тарқатиш ва намойиш этиш тақиқланган интернет-ресурсларнинг янгиланган рўйхатини тақдим этди.Таъкидланишича, мазкур тармоқ саҳифаларида экстремизм ва терроризм ғоялари мавжуд.Рўйхатда Facebook*, Telegram, Instagram*, YouTube, Одноклассники ва TikTok ижтимоий тармоқларидаги саҳифалар ва ҳисоблар, шунингдек, тақиқланган материаллар жойлаштирилган веб-сайтлар ҳамда бошқа манбалар кўрсатилган. Айни муносабат билан Дин ишлари қўмитаси фойдаланувчиларни текширилмаган электрон китоблар, мақолалар ва иловаларни, фото ва видео материалларни юклаб олмасликка, шубҳали аудиоёзувларни эшитмасликка чақирмоқда.*Россияда экстремистик деб топилган ва тақиқланган “Meta” компаниясига қарашли
https://sputniknews.uz/20250808/dxx-radikal-guruhlar-51124374.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47211089_117:0:1196:809_1920x0_80_0_0_ecbb4b5bba3558f4e4fa9f89576bf586.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дин қўмита ўзбекистон интернет ресурс рўйхат экстремизм терроризм
дин қўмита ўзбекистон интернет ресурс рўйхат экстремизм терроризм

Ўзбекистонда тақиқланган контентнинг янгиланган рўйхати эълон қилинди

16:45 19.09.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковОтражение иконки видеохостинга YouTube в зрачке
Отражение иконки видеохостинга YouTube в зрачке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Oбуна бўлиш
Рўйхатга олинганлар экстремистик ва террористик мазмундаги медиа-маҳсулот ишлаб чиқарувчиларидир.
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Дин ишлари қўмитаси Ўзбекистон ҳудудига киритиш, тарқатиш ва намойиш этиш тақиқланган интернет-ресурсларнинг янгиланган рўйхатини тақдим этди.
Таъкидланишича, мазкур тармоқ саҳифаларида экстремизм ва терроризм ғоялари мавжуд.
Рўйхатда Facebook*, Telegram, Instagram*, YouTube, Одноклассники ва TikTok ижтимоий тармоқларидаги саҳифалар ва ҳисоблар, шунингдек, тақиқланган материаллар жойлаштирилган веб-сайтлар ҳамда бошқа манбалар кўрсатилган.
Маълум бўлишича, Ўзбекистон Олий суди ушбу материалларни экстремизм, терроризм ва диний мутаассиблик ғояларини ўз ичига олган деб топган.
Айни муносабат билан Дин ишлари қўмитаси фойдаланувчиларни текширилмаган электрон китоблар, мақолалар ва иловаларни, фото ва видео материалларни юклаб олмасликка, шубҳали аудиоёзувларни эшитмасликка чақирмоқда.
*Россияда экстремистик деб топилган ва тақиқланган “Meta” компаниясига қарашли
Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2025
ДХХ Москвада мигрантларни радикал гуруҳларга ёллаган террорчиларни ушлашда ёрдам берди
8 Август, 14:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0