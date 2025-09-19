https://sputniknews.uz/20250919/uzbekistan-taqiq-kontent-royxat-elon-52090553.html
Ўзбекистонда тақиқланган контентнинг янгиланган рўйхати эълон қилинди
Дин ишлари қўмитаси Ўзбекистон ҳудудига киритиш, тарқатиш ва намойиш этиш тақиқланган интернет-ресурсларнинг янгиланган рўйхатини тақдим этди
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Дин ишлари қўмитаси Ўзбекистон ҳудудига киритиш, тарқатиш ва намойиш этиш тақиқланган интернет-ресурсларнинг янгиланган рўйхатини тақдим этди.Таъкидланишича, мазкур тармоқ саҳифаларида экстремизм ва терроризм ғоялари мавжуд.Рўйхатда Facebook*, Telegram, Instagram*, YouTube, Одноклассники ва TikTok ижтимоий тармоқларидаги саҳифалар ва ҳисоблар, шунингдек, тақиқланган материаллар жойлаштирилган веб-сайтлар ҳамда бошқа манбалар кўрсатилган. Айни муносабат билан Дин ишлари қўмитаси фойдаланувчиларни текширилмаган электрон китоблар, мақолалар ва иловаларни, фото ва видео материалларни юклаб олмасликка, шубҳали аудиоёзувларни эшитмасликка чақирмоқда.*Россияда экстремистик деб топилган ва тақиқланган “Meta” компаниясига қарашли
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik.
Дин ишлари қўмитаси Ўзбекистон ҳудудига киритиш, тарқатиш ва намойиш этиш тақиқланган интернет-ресурсларнинг янгиланган рўйхатини тақдим этди
.
Таъкидланишича, мазкур тармоқ саҳифаларида экстремизм ва терроризм ғоялари мавжуд.
Рўйхат
да Facebook*, Telegram, Instagram*, YouTube, Одноклассники ва TikTok ижтимоий тармоқларидаги саҳифалар ва ҳисоблар, шунингдек, тақиқланган материаллар жойлаштирилган веб-сайтлар ҳамда бошқа манбалар кўрсатилган.
Маълум бўлишича, Ўзбекистон Олий суди ушбу материалларни экстремизм, терроризм ва диний мутаассиблик ғояларини ўз ичига олган деб топган.
Айни муносабат билан Дин ишлари қўмитаси фойдаланувчиларни текширилмаган электрон китоблар, мақолалар ва иловаларни, фото ва видео материалларни юклаб олмасликка, шубҳали аудиоёзувларни эшитмасликка чақирмоқда.
*Россияда экстремистик деб топилган ва тақиқланган “Meta” компаниясига қарашли