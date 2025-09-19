https://sputniknews.uz/20250919/uzbekistan-qurilish-osish-52087814.html
Ўзбекистонда қурилиш ишлари ҳажми охирги 14 йилда 32 бараварга ўсди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда қурилиш ишлари ҳажми 2010 йилга нисбатан 32 баробар ошди.
2025-09-19T17:40+0500
2025-09-19T17:40+0500
2025-09-19T17:40+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/14/49459718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de58e548e565049d63cc8352a41f50ac.jpg
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. 2024 йилда 2010 йилга нисбатан бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 32 маротабадан ортиқ ошган. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда. Таъкидланишича, 2016 йилга нисбатан эса қарийб 9 баробар ўсиш кузатилган. Йиллар кесимида кўрсаткичлар қуйидагича:— 2010 йилда – 8,2 триллион сўм— 2011 йилда – 9,5 триллион сўм— 2012 йилда – 11,7 триллион сўм— 2013 йилда – 15,2 триллион сўм— 2014 йилда – 20,1 триллион сўм— 2015 йилда – 25,4 триллион сўм— 2016 йилда – 29,4 триллион сўм— 2017 йилда – 34,7 триллион сўм— 2018 йилда – 51,1 триллион сўм— 2019 йилда – 71,2 триллион сўм— 2020 йилда – 88,1 триллион сўм— 2021 йилда – 107,5 триллион сўм— 2022 йилда – 130,8 триллион сўм— 2023 йилда – 202,8 триллион сўм— 2024 йилда – 263,7 триллион сўм— 2025 йилда (январь-июль) – 162,9 триллион сўм
Ўзбекистонда қурилиш ишлари ҳажми охирги 14 йилда 32 бараварга ўсди
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
2024 йилда 2010 йилга нисбатан бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 32 маротабадан ортиқ ошган. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Таъкидланишича, 2016 йилга нисбатан эса қарийб 9 баробар ўсиш кузатилган.
Йиллар кесимида кўрсаткичлар қуйидагича:
— 2010 йилда – 8,2 триллион сўм
— 2011 йилда – 9,5 триллион сўм
— 2012 йилда – 11,7 триллион сўм
— 2013 йилда – 15,2 триллион сўм
— 2014 йилда – 20,1 триллион сўм
— 2015 йилда – 25,4 триллион сўм
— 2016 йилда – 29,4 триллион сўм
— 2017 йилда – 34,7 триллион сўм
— 2018 йилда – 51,1 триллион сўм
— 2019 йилда – 71,2 триллион сўм
— 2020 йилда – 88,1 триллион сўм
— 2021 йилда – 107,5 триллион сўм
— 2022 йилда – 130,8 триллион сўм
— 2023 йилда – 202,8 триллион сўм
— 2024 йилда – 263,7 триллион сўм
— 2025 йилда (январь-июль) – 162,9 триллион сўм