Ўзбекистонда қурилиш ишлари 10,7 фоизга ошди
Ўзбекистонда қурилиш ишлари 10,7 фоизга ошди
2025 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда қурилиш ишлари 137,6 трлн сўмга етди. Уларнинг 27,7 фоизи пойтахтда амалга оширилган.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 137,6 трлн сўмни ташкил қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси эълон қилган маълумотлардан маълум бўлди.Уларнинг ҳудудлар кесимидаги улуши қуйидагича:
Ўзбекистонда қурилиш ишлари 10,7 фоизга ошди

27.08.2025
Oбуна бўлиш
2025 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда қурилиш ишлари 137,6 трлн сўмга етди. Уларнинг 27,7 фоизи пойтахтда амалга оширилган.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 137,6 трлн сўмни ташкил қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси эълон қилган маълумотлардан маълум бўлди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 10,7 % га ошган.
Уларнинг ҳудудлар кесимидаги улуши қуйидагича:
Тошкент шаҳри – 27,7 %
Тошкент вилояти – 12,2 %
Бухоро вилояти – 6,7 %
Самарқанд вилояти – 6,4 %
Фарғона вилояти – 6,1 %
Қашқадарё вилояти – 5,6 %
Сурхондарё вилояти – 5,1 %
Наманган вилояти – 4,7 %
Андижон вилояти – 4,5 %
Хоразм вилояти – 4,4 %
Навоий вилояти – 4,3 %
Қорақалпоғистон Респ. – 3,4 %
Жиззах вилояти – 2,9 %
Сирдарё вилояти – 1,9 %
