https://sputniknews.uz/20250827/uzbekistan-qurilish-51551949.html
Ўзбекистонда қурилиш ишлари 10,7 фоизга ошди
Ўзбекистонда қурилиш ишлари 10,7 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда қурилиш ишлари 137,6 трлн сўмга етди. Уларнинг 27,7 фоизи пойтахтда амалга оширилган. 27.08.2025
2025-08-27T17:19+0500
2025-08-27T17:19+0500
2025-08-27T17:19+0500
миллий статистика қўмитаси
жамият
қурилиш
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/07/47466491_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_56975234715f9a3182d483df87ce61bc.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 137,6 трлн сўмни ташкил қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси эълон қилган маълумотлардан маълум бўлди.Уларнинг ҳудудлар кесимидаги улуши қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20250827/qurilish-qr-kodli-pasport-51542858.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/07/47466491_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_ee401bf756f92c076c8b27aef67de75e.jpg
ўзбекистон қурилиш ишлари 2025. тошкент қурилиш ишлари. қурилиш статистикаси ўзбекистон. ўзбекистонда қурилиш ишлари. қурилиш бозори таҳлили
Ўзбекистонда қурилиш ишлари 10,7 фоизга ошди
2025 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда қурилиш ишлари 137,6 трлн сўмга етди. Уларнинг 27,7 фоизи пойтахтда амалга оширилган.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 137,6 трлн сўмни ташкил қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси эълон қилган маълумотлар
дан маълум бўлди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 10,7 % га ошган.
Уларнинг ҳудудлар кесимидаги улуши қуйидагича:
Самарқанд вилояти – 6,4 %
Қашқадарё вилояти – 5,6 %
Сурхондарё вилояти – 5,1 %
Қорақалпоғистон Респ. – 3,4 %