Қурилиш объектларида QR-кодли паспорт ўрнатиш тартиби белгиланди
Қурилиш объектларида QR-кодли паспорт ўрнатиш тартиби белгиланди
QR-кодли паспорт қурилиш объекти ҳудудий инспекцияларда рўйхатдан ўтган кунда буюртмачи томонидан объектнинг кириш қисмига ёки барча учун кўринадиган жойда мажбурий тартибда ўрнатилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. “Қурилиш объектларида QR-кодли (матрик штрихли код) паспорт ўрнатиш тартиби тўғрисида”ги низом Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилди.Бу низом қурилиш объектларида QR -кодли (матрик штрихли код) паспортни ўрнатиш тартибини белгилайди.QR-кодли паспорт қурилиш объекти ҳудудий инспекцияларда рўйхатдан ўтган кундан бошлаб, объект фойдаланишга топширилгунга қадар амалда бўлиши зарур.QR-кодли паспорт намлик ва ташқи таъсирларга чидамли материалдан тайёрланган бўлиши, умумий ўлчамлари 2400х1200 мм ни ташкил этиши ҳамда ер сатҳидан камида 1 м баландликда ўрнатилиши лозим.Қурилиш объекти ҳудудий инспекциясида рўйхатдан ўтказилгач, "Шаффоф қурилиш" ахборот тизимида объектга оид дастлабки маълумотлар жойлаштирилган саҳифа учун QR -код автоматик тарзда шакллантирилади.
Қурилиш объектларида QR-кодли паспорт ўрнатиш тартиби белгиланди
QR-кодли паспорт қурилиш объекти фойдаланишга топширилгунга қадар амалда бўлиши зарур.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
“Қурилиш объектларида QR-кодли (матрик штрихли код) паспорт ўрнатиш тартиби тўғрисида”ги низом Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилди.
Бу низом қурилиш объектларида QR -кодли (матрик штрихли код) паспортни ўрнатиш тартибини белгилайди.
QR-кодли паспорт қурилиш объекти ҳудудий инспекцияларда рўйхатдан ўтган кунда буюртмачи томонидан объектнинг кириш қисмига ёки барча учун кўринадиган жойда мажбурий тартибда ўрнатилади.
QR-кодли паспорт қурилиш объекти ҳудудий инспекцияларда рўйхатдан ўтган кундан бошлаб, объект фойдаланишга топширилгунга қадар амалда бўлиши зарур.
QR-кодли паспорт намлик ва ташқи таъсирларга чидамли материалдан тайёрланган бўлиши, умумий ўлчамлари 2400х1200 мм ни ташкил этиши ҳамда ер сатҳидан камида 1 м баландликда ўрнатилиши лозим.
Қурилиш объекти ҳудудий инспекциясида рўйхатдан ўтказилгач, "Шаффоф қурилиш" ахборот тизимида объектга оид дастлабки маълумотлар жойлаштирилган саҳифа учун QR -код автоматик тарзда шакллантирилади.