Юқори натижа қайд этган спортчи ва мураббийларга Президент совғалари топширилди
Юқори натижа қайд этган спортчи ва мураббийларга Президент совғалари топширилди
Жаҳон чемпионатларида юқори натижа кўрсатган спортчи ва мураббийларга Президент совғаси сифатида BYD автомобиллари ва пул мукофотлари берилди.
Юқори натижа қайд этган спортчи ва мураббийларга Президент совғалари топширилди
09:24 19.09.2025
Жаҳон чемпионатларида юқори натижа кўрсатган спортчи ва мураббийлар Президент совғаси сифатида BYD автомобиллари ва пул мукофотлари билан тақдирланди
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Оғир атлетика, байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатларида юқори натижалар қайд этиб, Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилган спортчи ҳамда уларнинг мураббийларига Президент совғаси – BYD автомобиллари ва бир марталик пул мукофотлари топширилди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди
Совринларни ўз эгаларига топширган Ўзбекистон Республикаси Президентининг спорт бўйича вакили Одил Абдураҳмонов, Спорт вазири Адҳам Икрамов ҳамда МОҚ раисининг биринчи ўринбосари Отабек Умаров, спортчи ва мураббийларни қутлаб, уларнинг келгуси фаолиятларида ҳам омад тиладилар.
Ўз навбатида, тақдирланган спортчи ва мураббийлар номидан сўз олган Руслан Нурудинов, Абдумалик Халоков, Тўлқин Қиличев, шунингдек, Жавоҳир Умматалиевнинг отаси Туробжон Умматалиев Президентига миннатдорчилик билдириб, давлат томонидан кўрсатилган бундай юксак эътибордан мамнун эканликларини билдиришди.