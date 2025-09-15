https://sputniknews.uz/20250915/uzbekistan-boks-jahon-chempionat-ikki-orin-51963178.html
Ўзбекистон бокс бўйича жаҳон чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади
Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон чемпионатида 11 та медал билан иккинчи ўринни эгаллади
2025-09-15T09:22+0500
2025-09-15T09:22+0500
2025-09-15T09:44+0500
спорт
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
ўзбекистон боксчилари, жаҳон чемпионати ливерпуль 2025, ўзбекистон терма жамоаси бокс, бокс чемпионати натижалари, ўзбекистон спорт янгиликлари, ўзбекистонлик боксчилар медаллари, бокс жаҳон чемпионати 2025, ўзбекистон 6 олтин медаль, боксда умумжамоа ҳисобида иккинчи ўрин, абдумалик халоков, асадхўжа мўйдинхўжаев, фазлиддин эркинбоев
ўзбекистон боксчилари, жаҳон чемпионати ливерпуль 2025, ўзбекистон терма жамоаси бокс, бокс чемпионати натижалари, ўзбекистон спорт янгиликлари, ўзбекистонлик боксчилар медаллари, бокс жаҳон чемпионати 2025, ўзбекистон 6 олтин медаль, боксда умумжамоа ҳисобида иккинчи ўрин, абдумалик халоков, асадхўжа мўйдинхўжаев, фазлиддин эркинбоев
09:22 15.09.2025 (янгиланди: 09:44 15.09.2025)
Жорий йилнинг 4–14 сентябрь кунлари Ливерпульда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Дунёнинг 68 мамлакатидан 540 нафар боксчи қатнашган мусобақада Ўзбекистонлик боксчилар 6 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари юқори натижаларга эришди. Олтин медаль соҳиби бўлган спортчилар қуйидагилар:
-60 кг: Абдумалик Халоков
-65 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-80 кг: Жавоҳир Умматалиев
-85 кг: Акмалжон Исроилов
-92 кг: Тўрабек Ҳабибуллаев
Шунингдек, икки нафар боксчимиз кумуш медалга сазовор бўлди:
-65 кг: Навбаҳор Ҳамидова
+92 кг: Жаҳонгир Зокиров
Бундан ташқари, Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобига яна учта бронза медали ҳам қўшилди. Уларнинг соҳибалари:
-48 кг: Сабина Бобоқулова
-51 кг: Феруза Бобоқулова
-75 кг: Азиза Зокирова