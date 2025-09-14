Ўзбекистон
Фазлиддин Эркинбоев бокс бўйича жаҳон чемпиони бўлди
Фазлиддин Эркинбоев бокс бўйича жаҳон чемпиони бўлди
Англияда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Фазлиддин Эркинбоев олтин медалга сазовор бўлди. -75 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Эркинбоев финалда болгариялик Киван Рами устидан ғалабага эришиб, терма жамоага мусобақадаги дастлабки чемпионликни тақдим этди.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Англияда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Фазлиддин Эркинбоев олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.-75 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Эркинбоев финалда болгариялик Киван Рами устидан ғалабага эришиб, терма жамоага мусобақадаги дастлабки чемпионликни тақдим этди.Финал:-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Киван Рами (Болгария) 5:0Шунингдек, кун давомида рингга кўтарилган яна уч нафар ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмасига эга чиқди.Ярим финаллар:Бронза медаль:Мусобақа 4−14 сентябрь кунлари бўлиб ўтмоқда. Унда 60 та мамлакатдан 500 нафардан зиёд боксчи қатнашмоқда.
Финалда ўзбекистонлик боксчи болгариялик рақиби устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Англияда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Фазлиддин Эркинбоев олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
-75 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Эркинбоев финалда болгариялик Киван Рами устидан ғалабага эришиб, терма жамоага мусобақадаги дастлабки чемпионликни тақдим этди.
Финал:
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Киван Рами (Болгария) 5:0
Шунингдек, кун давомида рингга кўтарилган яна уч нафар ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмасига эга чиқди.
Ярим финаллар:
-48 кг: Сабина Бобоқулова — Назим Кизайбай (Қозоғистон) 1:4;
-65 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев — Лаша Гурули (Грузия) рақиб рингга чиқмади;
-80 кг: Жавоҳир Умматалиев — Габриэл Веочич (Хорватия) 0:5;
-51 кг: Феруза Казакова — Бусе Наз Чакироглу (Туркия) 1:4;
-70 кг: Азиза Зокирова — Лекеиша Перголити (Австралия) 0:5;
-85 кг: Акмалжон Исроилов — Михаил Фарес (Австрия) 5:0.
Бронза медаль:
-48 кг: Сабина Бобоқулова;
-51 кг: Феруза Казакова;
-75 кг: Азиза Зокирова.
Мусобақа 4−14 сентябрь кунлари бўлиб ўтмоқда. Унда 60 та мамлакатдан 500 нафардан зиёд боксчи қатнашмоқда.
