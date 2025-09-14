https://sputniknews.uz/20250914/fazliddin-erkinboev-jahon-chempioni-51953377.html
Фазлиддин Эркинбоев бокс бўйича жаҳон чемпиони бўлди
Фазлиддин Эркинбоев бокс бўйича жаҳон чемпиони бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Англияда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Фазлиддин Эркинбоев олтин медалга сазовор бўлди. -75 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Эркинбоев финалда болгариялик Киван Рами устидан ғалабага эришиб, терма жамоага мусобақадаги дастлабки чемпионликни тақдим этди.
2025-09-14T11:01+0500
2025-09-14T11:01+0500
2025-09-14T11:01+0500
спорт
бокс
жаҳон чемпионати
фазлиддин эркинбоев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0e/51953096_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b809469e9e87ab6c76d81ee7bc2282e.jpg
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Англияда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Фазлиддин Эркинбоев олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.-75 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Эркинбоев финалда болгариялик Киван Рами устидан ғалабага эришиб, терма жамоага мусобақадаги дастлабки чемпионликни тақдим этди.Финал:-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Киван Рами (Болгария) 5:0Шунингдек, кун давомида рингга кўтарилган яна уч нафар ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмасига эга чиқди.Ярим финаллар:Бронза медаль:Мусобақа 4−14 сентябрь кунлари бўлиб ўтмоқда. Унда 60 та мамлакатдан 500 нафардан зиёд боксчи қатнашмоқда.
https://sputniknews.uz/20250707/boks-navbahor-hamidova-jahon-kubog-oltin-medal-50380041.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0e/51953096_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bc8ddc529901a458a6f99369ba571827.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фазлиддин эркинбоев бокс бўйича жаҳон чемпиони
фазлиддин эркинбоев бокс бўйича жаҳон чемпиони
Фазлиддин Эркинбоев бокс бўйича жаҳон чемпиони бўлди
Финалда ўзбекистонлик боксчи болгариялик рақиби устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik
. Англияда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Фазлиддин Эркинбоев олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
-75 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Эркинбоев финалда болгариялик Киван Рами устидан ғалабага эришиб, терма жамоага мусобақадаги дастлабки чемпионликни тақдим этди.
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Киван Рами (Болгария) 5:0
Шунингдек, кун давомида рингга кўтарилган яна уч нафар ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмасига эга чиқди.
-48 кг: Сабина Бобоқулова — Назим Кизайбай (Қозоғистон) 1:4;
-65 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев — Лаша Гурули (Грузия) рақиб рингга чиқмади;
-80 кг: Жавоҳир Умматалиев — Габриэл Веочич (Хорватия) 0:5;
-51 кг: Феруза Казакова — Бусе Наз Чакироглу (Туркия) 1:4;
-70 кг: Азиза Зокирова — Лекеиша Перголити (Австралия) 0:5;
-85 кг: Акмалжон Исроилов — Михаил Фарес (Австрия) 5:0.
-48 кг: Сабина Бобоқулова;
Мусобақа 4−14 сентябрь кунлари бўлиб ўтмоқда. Унда 60 та мамлакатдан 500 нафардан зиёд боксчи қатнашмоқда.