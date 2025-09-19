https://sputniknews.uz/20250919/shavkat-mirziyoev-bmt-tadbir-ishtirok-52070992.html
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида нутқ сўзлаши кутилмоқда
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Нью-Йоркда бўлиб ўтадиган БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади.
Президентнинг тадбирдаги нутқи 23 сентябрь санасига белгиланган – ОАВ.
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Нью-Йоркда бўлиб ўтадиган БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади. Бу маълумотни маҳаллий ОАВ манбаси тасдиқлади.
“Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг саксон йиллик юбилейига бағишланган олий даражадаги учрашув 22 сентябрь, душанба куни Бош Ассамблеялар залида бўлиб ўтади. Шавкат Мирзиёевнинг БМТ 80 йиллигига бағишланган тадбирлардаги нутқи 23 сентябрь санасига белгиланган”, – дейилади хабарда.
Тадбирда БМТ вакиллари, давлат ва ҳукумат раҳбарлари ўтган 80 йилликда эришилган ютуқлар ҳамда янада инклюзив ва сезгир кўп томонлама тизим яратиш йўлларини муҳокама қилишади.
Юбилей сессия "Биргаликда яхшироқ: тинчлик, тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари учун 80 йил ва ундан кўпроқ" шиори остида ўтказилади
