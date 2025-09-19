Ўзбекистон
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида нутқ сўзлаши кутилмоқда
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида нутқ сўзлаши кутилмоқда
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Нью-Йоркда бўлиб ўтадиган БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Нью-Йоркда бўлиб ўтадиган БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади. Бу маълумотни маҳаллий ОАВ манбаси тасдиқлади.Тадбирда БМТ вакиллари, давлат ва ҳукумат раҳбарлари ўтган 80 йилликда эришилган ютуқлар ҳамда янада инклюзив ва сезгир кўп томонлама тизим яратиш йўлларини муҳокама қилишади.Юбилей сессия "Биргаликда яхшироқ: тинчлик, тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари учун 80 йил ва ундан кўпроқ" шиори остида ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20250917/antoniu-gutterish-bmt-islohot-52014957.html
Янгиликлар
uz_UZ
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида нутқ сўзлаши кутилмоқда

12:19 19.09.2025 (янгиланди: 12:21 19.09.2025)
Президентнинг тадбирдаги нутқи 23 сентябрь санасига белгиланган – ОАВ.
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Нью-Йоркда бўлиб ўтадиган БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади. Бу маълумотни маҳаллий ОАВ манбаси тасдиқлади.
“Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг саксон йиллик юбилейига бағишланган олий даражадаги учрашув 22 сентябрь, душанба куни Бош Ассамблеялар залида бўлиб ўтади. Шавкат Мирзиёевнинг БМТ 80 йиллигига бағишланган тадбирлардаги нутқи 23 сентябрь санасига белгиланган”, – дейилади хабарда.
Тадбирда БМТ вакиллари, давлат ва ҳукумат раҳбарлари ўтган 80 йилликда эришилган ютуқлар ҳамда янада инклюзив ва сезгир кўп томонлама тизим яратиш йўлларини муҳокама қилишади.
Юбилей сессия "Биргаликда яхшироқ: тинчлик, тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари учун 80 йил ва ундан кўпроқ" шиори остида ўтказилади.
0