Гуттериш: БМТ Хавфсизлик Кенгаши ислоҳотга муҳтож
Гуттериш: БМТ Хавфсизлик Кенгаши ислоҳотга муҳтож
Антониу Гутерреш Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги таркиби замон талабига мос эмас.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) бош котиби Антониу Гутерреш Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш ҳақида фикр билдирди. Унинг фикрича, ҳозирги таркиб замон талабига мос эмас.Гутеррешнинг айтишича, Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш тўлиқ оқланган заруратдир. Хавфсизлик Кенгашининг таркиби замонавий дунёга мос келмайди. У 1945 йилги дунёга мос келади ва бу нафақат қонунийлик, балки самарадорлик муаммосини ҳам келтириб чиқаради.У, шунингдек, Франция ва Буюк Британия каби давлатлар томонидан ветога чеклов қўйилиши таклифларига розилик кайфияти билан қарашини билдирган.Бироқ бош котиб бу қарор ташкилотга аъзо мамлакатларнинг розилиги билан қабул қилинишини ҳам қайд этган.
11:20 17.09.2025
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2025
Бош котиб БМТ Хавфсизлик Кенгаши таркиби бугун замон талабларига мос келмаслигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) бош котиби Антониу Гутерреш Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш ҳақида фикр билдирди. Унинг фикрича, ҳозирги таркиб замон талабига мос эмас.
Гутеррешнинг айтишича, Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш тўлиқ оқланган заруратдир. Хавфсизлик Кенгашининг таркиби замонавий дунёга мос келмайди. У 1945 йилги дунёга мос келади ва бу нафақат қонунийлик, балки самарадорлик муаммосини ҳам келтириб чиқаради.
У, шунингдек, Франция ва Буюк Британия каби давлатлар томонидан ветога чеклов қўйилиши таклифларига розилик кайфияти билан қарашини билдирган.
“Ҳозирда жиддий фаолият юритаётган қўмита мавжуд бўлиб, бир нечта мамлакатлар, жумладан доимий бешлик аъзоларидан баъзилари ҳам Африканинг доимий аъзолик ҳуқуқига эга бўлиши кераклигини тан олишди”, – деди Гуттериш.
Бироқ бош котиб бу қарор ташкилотга аъзо мамлакатларнинг розилиги билан қабул қилинишини ҳам қайд этган.
