Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси ДХРдаги Муравка ва Запорожье вилоятидаги Новоивановкани озод қилди
Россия қўшинлари ўтган 24 соат давомида ДХРнинг Муравка ва Запороже вилоятининг Новоивановка аҳоли пунктларини озод этди
2025-09-19T15:57+0500
2025-09-19T15:57+0500
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган 24 соат давомида ДХРнинг Муравка ва Запорожье вилоятининг Новоивановка аҳоли пунктларини озод этди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Жами бир ҳафта ичида тўртта аҳоли пункти озод этилган. Хусусан, Днепропетровск вилоятидаги Новониколаевка ва Запорожье вилоятидаги Ольговское ҳам Россия назоратига ўтгани ҳам маълум қилинди.Маълумот ўрнида айтиш мумкинки, махсус ҳарбий операция бошланганидан бери Украина Қуролли кучлари қуйидаги йўқотишларга юз тутди:
https://sputniknews.uz/20250918/russia-qurol-kuch-yonalish-hujum-gerasimov-52041598.html
украина
Боевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Бир ҳафта ичида 4 та аҳоли пункти озод этилди.
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган 24 соат давомида ДХРнинг Муравка ва Запорожье вилоятининг Новоивановка аҳоли пунктларини озод этди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.

“Марказ” (Центр) қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикаси ва Днепропетровск вилояти ҳудудида фаол ҳужум ҳаракатларини давом эттирмоқда. Донецк Халқ Республикасининг Муравка аҳоли пункти озод этилди. Ўтган ҳафта давомида "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб борди. Запорожье вилоятининг Новоивановка аҳоли пункти озод этилди", - дея таъкидланади хабарда.

Жами бир ҳафта ичида тўртта аҳоли пункти озод этилган. Хусусан, Днепропетровск вилоятидаги Новониколаевка ва Запорожье вилоятидаги Ольговское ҳам Россия назоратига ўтгани ҳам маълум қилинди.
Маълумот ўрнида айтиш мумкинки, махсус ҳарбий операция бошланганидан бери Украина Қуролли кучлари қуйидаги йўқотишларга юз тутди:
667 та самолёт;
283 та вертолёт;
85 035 та учувчисиз учиш аппарати;
628 та зенит-ракета комплекси;
25 172 та танк ва бошқа зирҳли жанговар машиналар;
1 592 та реактив кўп баравар ўт очиш тизимлари жанговар машиналари;
29 721 та дала артиллерияси ва миномёт қуроллари;
42 182 та махсус ҳарбий автомобиль техникаси.
