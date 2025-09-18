https://sputniknews.uz/20250918/russia-qurol-kuch-yonalish-hujum-gerasimov-52041598.html
Россия Қуролли кучлари деярли барча йўналишларда ҳужум қилмоқда — Герасимов
2025-09-18T11:14+0500
2025-09-18T11:14+0500
2025-09-18T11:14+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52041885_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_10cc552635ee846074d8a8eadc888dd5.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги деярли барча йўналишларда ҳужумкор ҳаракатларни олиб бормоқда. Бу ҳақда Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Ғерасимов маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, энг шиддатли жанглар Красноармейск йўналишида кечмоқда. Бу ерда душман барча имкониятларини ишга солган бўлса-да, Россия қўшинларининг ҳужумини тўхтата олмаяпти ва вазиятни қўлга олишга уриниши самара бермаяпти.Асосий йўналишлардаги вазият:Валерий Ғерасимов, шунингдек, Россия денгиз қўшинларининг ролини ҳам алоҳида эътироф этди:
https://sputniknews.uz/20250916/rossiya-ukrainanng-garbiy-yordam-tarqatish-markaziga-zarba-berdi-51997855.html
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги деярли барча йўналишларда ҳужумкор ҳаракатларни олиб бормоқда. Бу ҳақда Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Ғерасимов маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, энг шиддатли жанглар Красноармейск йўналишида кечмоқда. Бу ерда душман барча имкониятларини ишга солган бўлса-да, Россия қўшинларининг ҳужумини тўхтата олмаяпти ва вазиятни қўлга олишга уриниши самара бермаяпти.
Асосий йўналишлардаги вазият:
“Ғарб” гуруҳ қўшинлари Купянск йўналишида ҳужумни ривожлантирмоқда, Украина кучлари Серебрянское ўрмон хўжалигидан тўлиқ сиқиб чиқарилди.
Авдеевка озод қилинишида қатнашган жангчилар ҳозир Красноармейск йўналишида муваффақиятли ҳаракат қилмоқда.
“Жануб” гуруҳи ҳужум бўлинмалари Северск шаҳрида олдинга силжияпти.
“Шарқ” гуруҳ қўшинлари Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида ҳужумларни давом эттирмоқда.
Валерий Ғерасимов, шунингдек, Россия денгиз қўшинларининг ролини ҳам алоҳида эътироф этди:
“Улар Угледар жангларида ва Курск йўналишида рақиб устидан устунликни намоён этиб, рус аскарларига хос бўлган энг яхши фазилатларни – мардлик, қаҳрамонлик ва матонатни кўрсатди. Ишончим комилки, келгусида ҳам барча вазифалар муваффақиятли бажарилади”, — деди у.