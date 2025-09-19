https://sputniknews.uz/20250919/ozbekistonda-oziq-ovqat-xavfsizligi-davri-boshlanmoqda-52069748.html
Ўзбекистонда 2026–2030 йиллар “Долзарб озиқ-овқат хавфсизлиги даври” деб эълон қилинди
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 2026–2030 йиллар “Долзарб озиқ-овқат хавфсизлиги даври” деб эълон қилинди. Ушбу ҳамда озиқ-овқат билан боғлиқ бошқа ташаббуслар билан боғлиқ ҳукумат қарори имзоланди.Қарорда умумий овқатланиш корхоналарида ҳосил бўладиган озиқ-овқат чиқиндиларидан самарали фойдаланиш ва атроф муҳитга келтирадиган зарарини камайтириш мақсад қилингани айтилади. Бу мақсадларга эришишда ҳукумат қуйидаги босқичларни белгилаган:Бундан ташқари, мазкур қарор 2026 йилнинг 1 январидан бошлаб экология, қишлоқ хўжалиги ва соғлиқни сақлаш вазирликларининг уюшган фаолиятини ташкил этишни ҳам кўзда тутган.Вазирликлар ҳамкорликда озиқ-овқат чиқиндиларини компостлаш, органик ўғитлардан фойдаланиш тизимини кенгайтириш ва оқова сувлардан иккиламчи хомашёни ажратиб олиш билан шуғулланишади.
Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги даври бошланмоқда
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда 2026–2030 йиллар “Долзарб озиқ-овқат хавфсизлиги даври” деб эълон қилинди. Ушбу ҳамда озиқ-овқат билан боғлиқ бошқа ташаббуслар билан боғлиқ ҳукумат қарор
и имзоланди.
Қарорда умумий овқатланиш корхоналарида ҳосил бўладиган озиқ-овқат чиқиндиларидан самарали фойдаланиш ва атроф муҳитга келтирадиган зарарини камайтириш мақсад қилингани айтилади.
Бу мақсадларга эришишда ҳукумат қуйидаги босқичларни белгилаган:
озиқ-овқат чиқиндиларини камайтирувчи ва ортиқча исрофгарчиликнинг олдини олишга қаратилган “Оқилона истеъмол” (Save food) дастури тасдиқланди;
ичимлик сувидан ишлаб чиқариш мақсадида фойдаланаётган ҳамда ифлосланган сувларни оқова сувларга оқизиб юбораётган юридик шахсларга сувни бирламчи тозалаш иншоотларида тозалаш юклатилди;
оқова сувлардаги ёғ-мойни тозалаб олиш мақсадида ёғ-мой тутгич ускуналарига эга овқатланиш корхоналарига сувлардан фойдаланишга рухсат берилади.
Бундан ташқари, мазкур қарор 2026 йилнинг 1 январидан бошлаб экология, қишлоқ хўжалиги ва соғлиқни сақлаш вазирликларининг уюшган фаолиятини ташкил этишни ҳам кўзда тутган.
Вазирликлар ҳамкорликда озиқ-овқат чиқиндиларини компостлаш, органик ўғитлардан фойдаланиш тизимини кенгайтириш ва оқова сувлардан иккиламчи хомашёни ажратиб олиш билан шуғулланишади.