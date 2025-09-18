Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳудудларнинг инвестициявий жозибадорлиги рейтинги жорий этилади
Ўзбекистонда ҳудудларнинг инвестициявий жозибадорлиги рейтинги жорий этилади
Ҳудудларнинг инвестициявий жозибадорлиги рейтингини баҳолаш регламенти тасдиқланди
2025-09-18T19:16+0500
2025-09-18T19:16+0500
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Ҳудудларнинг инвестициявий жозибадорлиги рейтингини баҳолаш регламенти тасдиқланди. Бу ҳақда Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди.Унга кўра, регламент ҳудудларнинг инвестициявий жозибадорлигини рейтинг асосида баҳолаш тартибини белгилайди. Рейтинг икки йўналишда амалга оширилиши белгиланган:Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги рейтингни баҳолаш оператори этиб белгиланган. Вазирлик баҳолаш жараёнини умумий мувофиқлаштириш, электрон платформани бошқариш ва натижаларни тақдим этиш вазифаларини бажаради.Таъкидланишича, рейтинг баллари тўрт босқичда электрон платформа орқали ҳисобланади. Баҳолаш якунлари бўйича оператор таҳлилий маълумотнома тайёрлайди.
ўзбекистон
Янгиликлар
Ўзбекистонда ҳудудларнинг инвестициявий жозибадорлиги рейтинги жорий этилади

19:16 18.09.2025
Рейтингни ташкил этиш Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигига юклатилган.
