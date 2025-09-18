https://sputniknews.uz/20250918/rossiya-ukrainaning-sumi-viloyatidagi-zavodlarga-zarba-berdi-52052530.html
Ўтган тунда Россия Украинанинг Суми, Харков, Полтава вилоятларидаги ҳарбий ва инфратузилма объектларига зарба берди. 18.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Россия қуролли кучлари Украинанинг Суми вилоятидаги заводлар ва ҳарбий объектларга зарба берди. бу ҳақда РИА Новости хабар бермоқда. Ундан ташқари ўтган сутка давомида Украина ҳудудидаги бошқа нишонларга ҳам зарбалар берилди:Украина Қуролли Кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан, Россия мунтазам равишда УҚКнинг ходимлар, техника ва ёлланма аскарлар жойлашган жойларга, шунингдек, Украина инфратузилмасига: энергетика объектлари, мудофаа саноати объектлари, ҳарбий қўмондонлик ва назорат ва алоқа воситаларига зарба бермоқда.
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Россия қуролли кучлари Украинанинг Суми вилоятидаги заводлар ва ҳарбий объектларга зарба берди. бу ҳақда РИА Новости хабар бермоқда.
"Хусусан, Конотоп шаҳридаги "Мотордетал-Конотоп" заводига, Конотоп клапан заводига ва шаҳар ғарбидаги маҳаллий аэродромга қатор зарбалар берилди”, — дейилади хабарда.
Ундан ташқари ўтган сутка давомида Украина ҳудудидаги бошқа нишонларга ҳам зарбалар берилди:
Суми вилоятидаги механика заводи, дизель поездларини таъмирлаш заводи, дрон ишлаб чиқариш қувватлари ва зирҳли машиналарни таъмирлаш устахоналарига;
Доброполе яқинидаги омборлар ва ДХР чеккасидаги Славянск алоқа инфратузилмасига. У ерда немис тилида сўзлашувчи аскарлар бўлган;
Учувчисиз аппаратларни таъмирлаш устахонаси ва МЛРС ракеталари билан жиҳозланган омборларга;
Харков вилоятида Марказий Америкадан келган ёлланма аскарлар жойлашган ётоқхонага;
Вовчанск томон ҳаракатланишга тайёрланаётган Украина қўшинларининг позицияларига;
Полтава вилоятидаги авиабаза инфратузилмаси ва ўқув марказига.
Украина Қуролли Кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан, Россия мунтазам равишда УҚКнинг ходимлар, техника ва ёлланма аскарлар жойлашган жойларга, шунингдек, Украина инфратузилмасига: энергетика объектлари, мудофаа саноати объектлари, ҳарбий қўмондонлик ва назорат ва алоқа воситаларига зарба бермоқда.