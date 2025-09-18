https://sputniknews.uz/20250918/olmaliq-davlat-texnika-institut-52052189.html
Олмалиқ давлат техника институти ташкил этилди
Президент қарори билан Олмалиқда давлат техника институти очилди. Янги олийгоҳ "ГеоМетТех" муҳандислик мактаби орқали амалий таълим бериши режалаштирилган
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. "Олмалиқ давлат техника институтини ташкил этиш тўғрисида"ги Президент қарори (ПҚ–279-сон, 08.09.2025 й.) қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Институтнинг юқори курс талабалари ҳақ тўланадиган амалиётга жалб этилади. Институтда геология, металлургия ва техникага ихтисослашган "ГеоМетТех" - илғор муҳандислик мактаби ташкил этилади. Ушбу мактабда таълим олиш учун академик кўрсаткичлари юқори талабалар танлов асосида саралаб олинади ва амалиётга йўналтирилган махсус таълим дастурлари асосида ўқитилади. "ГеоМетТех" илғор муҳандислик мактаби йўналишига мос саноат ҳамкорлари белгиланиб, уларни техник ва технологик жиҳатдан таъминлаш учун замонавий лабораториялар ташкил этилади.Маълумот учун: "ГеоМетТех" муҳандислик мактаби — геология, металлургия ва техника йўналишларига ихтисослашган. У Россия университетлари тажрибаси асосида ташкил этилган ва ўқув дастурларига амалиётчи мутахассисларни тайёрлашга йўналтирилган замонавий модел жорий этилган.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
“Олмалиқ давлат техника институтини ташкил этиш тўғрисида”ги Президент қарори (ПҚ–279-сон, 08.09.2025 й.) қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Қарорга кўра, Тошкент давлат техника университети Олмалиқ филиали негизида Олмалиқ давлат техника институти ташкил этилади. Олмалиқ филиалида таҳсил олаётган барча талабалар ўқишини Институтда давом эттиради ҳамда 2025/2026 ўқув йилидан битирувчи курс талабаларига белгиланган тартибда Институт дипломи берилади.
Институтнинг юқори курс талабалари ҳақ тўланадиган амалиётга жалб этилади.
Институтда геология, металлургия ва техникага ихтисослашган “ГеоМетТех” - илғор муҳандислик мактаби ташкил этилади.
Ушбу мактабда таълим олиш учун академик кўрсаткичлари юқори талабалар танлов асосида саралаб олинади ва амалиётга йўналтирилган махсус таълим дастурлари асосида ўқитилади.
“ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби йўналишига мос саноат ҳамкорлари белгиланиб, уларни техник ва технологик жиҳатдан таъминлаш учун замонавий лабораториялар ташкил этилади.
Маълумот учун: “ГеоМетТех” муҳандислик мактаби — геология, металлургия ва техника йўналишларига ихтисослашган. У Россия университетлари тажрибаси асосида ташкил этилган ва ўқув дастурларига амалиётчи мутахассисларни тайёрлашга йўналтирилган замонавий модел жорий этилган.