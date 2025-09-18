Ўзбекистон
Бишкекда Туркий давлатлар ҳукумат раҳбарлари учрашди
Бишкекда Туркий давлатлар ҳукумат раҳбарлари учрашди
Қирғизистон президенти администрацияси биносида Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо мамлакатлар ҳукумат раҳбарлари ва Туркия витсе-президенти иштирокидаги учрашув бошланди
2025-09-18T15:25+0500
2025-09-18T15:49+0500
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Қирғизистон президенти администрацияси биносида Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо мамлакатлар ҳукумат раҳбарлари ва Туркия вице-президенти иштирокидаги учрашув бошланди. Бу ҳақда Қирғизистон вазирлар маҳкамаси матбуот хизмати хабар қилди.Учрашувда бир неча давлат вакиллари иштирок этмоқда:Туркий давлатлари ташкилотига Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия ва Ўзбекистонни бирлаштирувчи халқаро ташкилот бўлиб, асосий мақсади туркий давлатлар ўртасида кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришдир.
https://sputniknews.uz/20250414/ozbekiston-tdt-eksport-oshirish-48875997.html
Янгиликлар
Бишкекда Туркий давлатлар ҳукумат раҳбарлари учрашди

15:25 18.09.2025
Кун тартибига савдо, инвестиция, транспорт, энергетика ва қишлоқ хўжалигида ҳамкорлик масалалари қўйилган.
Кун тартибида иқтисодиёт, савдо, инвестиция, транспорт, рақамлаштириш, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва бошқа устувор йўналишларда ҳамкорлик масалалари муҳокама қилиниши маълум қилинди. Шунингдек, илгари қабул қилинган қарорлар ижроси ва ТДТ фаолият механизмларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилади.

Кун тартибида иқтисодиёт, савдо, инвестиция, транспорт, рақамлаштириш, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва бошқа устувор йўналишларда ҳамкорлик масалалари муҳокама қилиниши маълум қилинди. Шунингдек, илгари қабул қилинган қарорлар ижроси ва ТДТ фаолият механизмларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилади.

Учрашувда бир неча давлат вакиллари иштирок этмоқда:
Озарбайжон республикаси бош вазири Али Асадов
Қозоғистон республикаси бош вазири Олзҳас Бектенов
Қирғизистон республикаси бош маҳкамаси раиси — Президент Администрацияси раҳбари Адилбек Касималиэв
Туркия республикаси витсе-президенти Жевдет Йилмаз
Ўзбекистон республикаси бош вазири Абдулла Арипов
ТДТ бош котиби Кубанйчбек Омуралиeв.
Туркий давлатлари ташкилотига Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия ва Ўзбекистонни бирлаштирувчи халқаро ташкилот бўлиб, асосий мақсади туркий давлатлар ўртасида кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришдир.
В рамках саммита организации тюркских государств в Самарканде началась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Шавкатом Мирзиеевым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.04.2025
Ўзбекистон ТДТ мамлакатларига экспорт ҳажмини икки баравар ошириши мумкин
14 Апрел, 16:20
