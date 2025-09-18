Бишкекда Туркий давлатлар ҳукумат раҳбарлари учрашди

https://sputniknews.uz/20250918/bishkek-turk-davlat-tashkilot-azo-mamlakat-hukumat-rahbar-52055501.html
Қирғизистон президенти администрацияси биносида Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо мамлакатлар ҳукумат раҳбарлари ва Туркия витсе-президенти иштирокидаги учрашув бошланди
Учрашувда бир неча давлат вакиллари иштирок этмоқда:Туркий давлатлари ташкилотига Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия ва Ўзбекистонни бирлаштирувчи халқаро ташкилот бўлиб, асосий мақсади туркий давлатлар ўртасида кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришдир.
15:25 18.09.2025 (янгиланди: 15:49 18.09.2025)
Кун тартибига савдо, инвестиция, транспорт, энергетика ва қишлоқ хўжалигида ҳамкорлик масалалари қўйилган.
Қирғизистон президенти администрацияси биносида Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо мамлакатлар ҳукумат раҳбарлари ва Туркия вице-президенти иштирокидаги учрашув бошланди. Бу ҳақда Қирғизистон вазирлар маҳкамаси матбуот хизмати хабар қилди
Кун тартибида иқтисодиёт, савдо, инвестиция, транспорт, рақамлаштириш, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва бошқа устувор йўналишларда ҳамкорлик масалалари муҳокама қилиниши маълум қилинди. Шунингдек, илгари қабул қилинган қарорлар ижроси ва ТДТ фаолият механизмларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилади.
Учрашувда бир неча давлат вакиллари иштирок этмоқда:
Озарбайжон республикаси бош вазири Али Асадов
Қозоғистон республикаси бош вазири Олзҳас Бектенов
Қирғизистон республикаси бош маҳкамаси раиси — Президент Администрацияси раҳбари Адилбек Касималиэв
Туркия республикаси витсе-президенти Жевдет Йилмаз
Ўзбекистон республикаси бош вазири Абдулла Арипов
ТДТ бош котиби Кубанйчбек Омуралиeв.
Туркий давлатлари ташкилотига Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия ва Ўзбекистонни бирлаштирувчи халқаро ташкилот бўлиб, асосий мақсади туркий давлатлар ўртасида кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришдир.