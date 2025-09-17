https://sputniknews.uz/20250917/uzbekistan-kompaniya-huquq-maqom-52025591.html
Айрим компаниялар учун алоҳида ҳуқуқий мақом жорий этилади
Айрим компаниялар учун алоҳида ҳуқуқий мақом жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Жамият ва иқтисодиёт учун муҳим аҳамиятга эга тадбиркорларга ҳуқуқий мақом берилади
2025-09-17T18:06+0500
2025-09-17T18:06+0500
2025-09-17T18:06+0500
иқтисод
жамият
ўзбекистон
тадбиркор
янги қарор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45303108_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ab239ffab75c076e2deba420fbc54bf4.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Ўзбекистонда жамият ва иқтисодиёт учун муҳим аҳамиятга эга тадбиркорларга ҳуқуқий мақом берилади. Бунга оид Ҳукуматнинг тегишли қарори эълон қилинди.Қарорда, Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий этиш мақсадида Республика комиссияси ташкил этилиши ҳам кўзда тутилган. Белгиланган мезонларга жавоб берувчи компаниялар ҳар йили 1 июлгача “Жамоат аҳамиятига эга ташкилотлар” махсус реестрига киритилади.2026 йил 1 январдан бошлаб ушбу реестр Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан электрон шаклда юритилади ҳамда ҳукуматнинг расмий портали ва очиқ маълумотлар порталида эълон қилинади.
https://sputniknews.uz/20250820/tadbirkorlar-bilan-ochiq-muloqotda-elon-qilingan-eng-muhim-yangiliklar-51376292.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45303108_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_167d9a5af75a53a41b235727563fd987.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон жамият иқтисодиёт тадбиркорлар ҳуқуқ мақом
ўзбекистон жамият иқтисодиёт тадбиркорлар ҳуқуқ мақом
Айрим компаниялар учун алоҳида ҳуқуқий мақом жорий этилади
2026 йилдан бошлаб бундай компаниялар давлат реестрига киритилади ва очиқ маълумотлар порталида эълон қилинади.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда жамият ва иқтисодиёт учун муҳим аҳамиятга эга тадбиркорларга ҳуқуқий мақом берилади. Бунга оид Ҳукуматнинг тегишли қарор
и эълон қилинди.
Мазкур ҳужжатга кўра, “Жамоат аҳамиятига эга ташкилотлар” ҳуқуқий мақоми жорий этилади. Бу тоифага ўз фаолияти тури ва активлари ҳажми туфайли юқори ижтимоий ва иқтисодий таъсир кучига эга, шунингдек, манфаатдор томонлар доираси кенг корхоналар киритилиши айтилмоқда.
Қарорда, Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий этиш мақсадида Республика комиссияси ташкил этилиши ҳам кўзда тутилган. Белгиланган мезонларга жавоб берувчи компаниялар ҳар йили 1 июлгача “Жамоат аҳамиятига эга ташкилотлар” махсус реестрига киритилади.
2026 йил 1 январдан бошлаб ушбу реестр Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан электрон шаклда юритилади ҳамда ҳукуматнинг расмий портали ва очиқ маълумотлар порталида эълон қилинади.