Трамп: Украинанинг жиддий муаммолари бор
АҚШ президенти Доналд Трамп Британияга амалга оширган парвози арафасида аэропортда тўпланган журналистларнинг саволларига жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Буюк Британияга амалга оширган парвози арафасида аэропортда тўпланган журналистларнинг саволларига жавоб берди.Украиналик мухбир унинг ҳукумати қачон 17 та Patroit тизимини ундан қабул қилиши ҳақида сўраганида Трамп Украинанинг жиддий муаммоси борлигини айтди.Бундан ташқари, у низога тез орада барҳам беришини, сўнгги саккиз ой ичида у 7 та урушни бартараф этганини таъкидлаган.Қайд этиш жоизки, аввалроқ Киев Трампнинг 17 та Patroit тизимини жўнатиш ҳақидаги таклифини аслида тўлиғича тушунмаганини тан олган эди.Тизимларнинг етказиб берилиши ҳақида президент жорий йилнинг июль ойида ОАВ вакилларига маълум қилган эди. Ўшанда жамоатчилик Трамп айнан нимани назарда тутаётгани – батареялар ёки ишга тушириш қурилмалари хусусида сўз боргани ҳақида аниқ маълумот олмаган.
