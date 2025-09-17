Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250917/trump-ukrain-muammo-52017743.html
Трамп: Украинанинг жиддий муаммолари бор
Трамп: Украинанинг жиддий муаммолари бор
АҚШ президенти Доналд Трамп Британияга амалга оширган парвози арафасида аэропортда тўпланган журналистларнинг саволларига жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Буюк Британияга амалга оширган парвози арафасида аэропортда тўпланган журналистларнинг саволларига жавоб берди.Украиналик мухбир унинг ҳукумати қачон 17 та Patroit тизимини ундан қабул қилиши ҳақида сўраганида Трамп Украинанинг жиддий муаммоси борлигини айтди.Бундан ташқари, у низога тез орада барҳам беришини, сўнгги саккиз ой ичида у 7 та урушни бартараф этганини таъкидлаган.Қайд этиш жоизки, аввалроқ Киев Трампнинг 17 та Patroit тизимини жўнатиш ҳақидаги таклифини аслида тўлиғича тушунмаганини тан олган эди.Тизимларнинг етказиб берилиши ҳақида президент жорий йилнинг июль ойида ОАВ вакилларига маълум қилган эди. Ўшанда жамоатчилик Трамп айнан нимани назарда тутаётгани – батареялар ёки ишга тушириш қурилмалари хусусида сўз боргани ҳақида аниқ маълумот олмаган.
украина
15:02 17.09.2025
Дональд Трамп украиналик мухбирнинг саволига жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Буюк Британияга амалга оширган парвози арафасида аэропортда тўпланган журналистларнинг саволларига жавоб берди.
Украиналик мухбир унинг ҳукумати қачон 17 та Patroit тизимини ундан қабул қилиши ҳақида сўраганида Трамп Украинанинг жиддий муаммоси борлигини айтди.

“Мамлакатингизнинг жиддий муаммоси бор. Бу ҳеч қачон содир бўлмаслиги керак эди, бу уруш бошланмаслиги керак эди”, – деди АҚШ раҳбари.

Бундан ташқари, у низога тез орада барҳам беришини, сўнгги саккиз ой ичида у 7 та урушни бартараф этганини таъкидлаган.
Қайд этиш жоизки, аввалроқ Киев Трампнинг 17 та Patroit тизимини жўнатиш ҳақидаги таклифини аслида тўлиғича тушунмаганини тан олган эди.
Тизимларнинг етказиб берилиши ҳақида президент жорий йилнинг июль ойида ОАВ вакилларига маълум қилган эди. Ўшанда жамоатчилик Трамп айнан нимани назарда тутаётгани – батареялар ёки ишга тушириш қурилмалари хусусида сўз боргани ҳақида аниқ маълумот олмаган.
