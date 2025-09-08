Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250908/tramp-putin-muloqot-51800820.html
Трамп тез орада Путин билан мулоқот қилишини маълум қилди
Трамп тез орада Путин билан мулоқот қилишини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Дональд Трамп бир неча кун ичида Россия президенти Владимир Путин билан мулоқот қилишни режалаштираётганини маълум қилди.
2025-09-08T11:14+0500
2025-09-08T11:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
владимир путин
мулоқот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51504095_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_72397c39bf9410051c1ec22c6f2322e8.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.АҚШ президенти Дональд Трамп бир неча кун ичида Россия президенти Владимир Путин билан мулоқот қилишни режалаштираётганини маълум қилди.Америка етакчиси Вашингтон яқинидаги Эндрюс ҳарбий базасида журналистларнинг тегишли саволига жавоб берди.У 4 сенябрь куни ҳам яқин орада россиялик ҳамкасби билан суҳбатлашинини айтганди.15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51504095_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_2576cbc1ad1bb92ce163ac4f018d54dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш президенти дональд трамп россия президенти владимир путин мулоқот суҳбат
ақш президенти дональд трамп россия президенти владимир путин мулоқот суҳбат

Трамп тез орада Путин билан мулоқот қилишини маълум қилди

11:14 08.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
АҚШ ва Россия етакчилари августда Аляскада шахсан учрашишганди.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.АҚШ президенти Дональд Трамп бир неча кун ичида Россия президенти Владимир Путин билан мулоқот қилишни режалаштираётганини маълум қилди.
Америка етакчиси Вашингтон яқинидаги Эндрюс ҳарбий базасида журналистларнинг тегишли саволига жавоб берди.
“Жуда тез орада. Яқин бир неча кун ичида”, - деди Трамп.
У 4 сенябрь куни ҳам яқин орада россиялик ҳамкасби билан суҳбатлашинини айтганди.
15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0