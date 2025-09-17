https://sputniknews.uz/20250917/prezident-islamic-development-bank-sheriklik-dastur-52024873.html
Ўзбекистон ИТБга Стратегик шериклик дастурини қабул қилишни таклиф этди
Ўзбекистон ИТБга Стратегик шериклик дастурини қабул қилишни таклиф этди
Sputnik Ўзбекистон
Президент ИТБ билан инфратузилма ва хусусий секторга инвестицияни кўпайтиришни таклиф қилди
2025-09-17T16:20+0500
2025-09-17T16:20+0500
2025-09-17T16:20+0500
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
ислом тараққиёт банки
инвестиция
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52023945_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8cc80819c78dd5ed54e13da75dc0bda6.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Наманган шаҳрида ўтаётган "Камбағалликдан фаровонлик сари" халқаро форуми доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислом тараққиёт банки (ИТБ) президенти Муҳаммад бин Сулаймон ал-Жассир билан учрашуви бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда ИТБ раҳбари банк Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш борасидаги вазифаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёр эканини таъкидлади. Шунингдек, банк гуруҳи билан кенг кўламли ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Кейинги йилларда Ўзбекистон ва ИТБ ўртасидаги шериклик жадал ривожланаётгани қайд этилди. Қўшма лойиҳалар портфели 5 миллиард доллардан ошиб, ҳозирги кунда транспорт, инфратузилма, уй-жой қурилиши, энергетика, соғлиқни сақлаш ва таълим каби устувор соҳаларни қамраб олмоқда.Хусусий бизнес салоҳиятини рўёбга чиқариш, ҳудудларда замонавий тиббиёт марказларини барпо этиш, автомобиль йўлларини модернизация қилиш, ирригация каналларини тиклаш ва бетонлаш ҳамда бошқа йўналишларда аниқ лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20250917/namangan-viloyat-4-investitsiya-52012831.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52023945_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_b5e5f6b93a6fda7f26400682c30143b5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент шавкат мирзиёев, ислом тараққиёт банки ҳамкорлик, стратегик шериклик дастури, ўзбекистон инвестиция лойиҳалари, наманган халқаро форуми, транспорт ва инфратузилма лойиҳалари, ижтимоий соҳа инвестициялари, хусусий сектор қўллаб-қувватлаш, шавкат мирзиёев ташаббуси, ўзбекистон – ислом тараққиёт банки ҳамкорлиги, итб
президент шавкат мирзиёев, ислом тараққиёт банки ҳамкорлик, стратегик шериклик дастури, ўзбекистон инвестиция лойиҳалари, наманган халқаро форуми, транспорт ва инфратузилма лойиҳалари, ижтимоий соҳа инвестициялари, хусусий сектор қўллаб-қувватлаш, шавкат мирзиёев ташаббуси, ўзбекистон – ислом тараққиёт банки ҳамкорлиги, итб
Ўзбекистон ИТБга Стратегик шериклик дастурини қабул қилишни таклиф этди
Шавкат Мирзиёев Ислом тараққиёт банки президенти билан учрашди. Учрашувда инфратузилма, ижтимоий ҳамда хусусий секторга инвестицияларни кўпайтириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Наманган шаҳрида ўтаётган "Камбағалликдан фаровонлик сари" халқаро форуми доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислом тараққиёт банки (ИТБ) президенти Муҳаммад бин Сулаймон ал-Жассир билан учрашуви бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашувда ИТБ раҳбари банк Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш борасидаги вазифаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёр эканини таъкидлади.
Шунингдек, банк гуруҳи билан кенг кўламли ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Кейинги йилларда Ўзбекистон ва ИТБ ўртасидаги шериклик жадал ривожланаётгани қайд этилди. Қўшма лойиҳалар портфели 5 миллиард доллардан ошиб, ҳозирги кунда транспорт, инфратузилма, уй-жой қурилиши, энергетика, соғлиқни сақлаш ва таълим каби устувор соҳаларни қамраб олмоқда.
Давлат раҳбари ИТБ билан лойиҳалар портфелини икки баробар кўпайтириш, инфратузилма, ижтимоий соҳа ва хусусий сектор лойиҳаларини молиялаштириш ҳажмини оширишни назарда тутадиган узоқ муддатли Стратегик шериклик дастурини қабул қилиш ташаббусини илгари сурди.
Хусусий бизнес салоҳиятини рўёбга чиқариш, ҳудудларда замонавий тиббиёт марказларини барпо этиш, автомобиль йўлларини модернизация қилиш, ирригация каналларини тиклаш ва бетонлаш ҳамда бошқа йўналишларда аниқ лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.