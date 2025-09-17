https://sputniknews.uz/20250917/investitsiya-vazirlik-china-aerokosmos-kompaniya-hamkorlik-52006344.html
Инвестициялар вазирлиги Хитойнинг аэрокосмик компанияси билан ҳамкорликни муҳокама қилди
Инвестициялар вазирлиги Хитойнинг аэрокосмик компанияси билан ҳамкорликни муҳокама қилди
Сунъий йўлдош ва телекоммуникация: Ўзбекистон Хитой билан ҳамкорлик қилади
2025-09-17T09:25+0500
2025-09-17T09:25+0500
2025-09-17T09:59+0500
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида вазир ўринбосари Илзат Касимов Хитойнинг "Aerospace Long-Марч International Trade" компанияси бош директори жаноб Ху Чжунмин билан учрашди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг рақамли инфратузилмасини ривожлантириш, қишлоқ хўжалигида масофадан зондлаш технологияларини жорий этиш имкониятлари кўриб чиқилди.Томонлар ушбу ташриф ва музокаралар икки мамлакатнинг стратегик шерикчилигини янги босқичга олиб чиқиши, илмий-техник салоҳиятни ривожлантиришга ҳамда Ўзбекистонда янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилишини таъкидладлашди.
09:25 17.09.2025 (янгиланди: 09:59 17.09.2025)
Учрашувда бошқа масалалар қаторида Хитой компанияси билан Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида масофадан зондлаш, яъни ер юзасини космик аппаратлар орқали контактсиз ўрганиш йўналиши муҳокама этилди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида вазир ўринбосари Илзат Касимов Хитойнинг "Aerospace Long-Марч International Trade" компанияси бош директори жаноб Ху Чжунмин билан учрашди
.
Мулоқот чоғида томонлар аэрокосмик технологияларнинг турли йўналишларида, хусусан, сунъий йўлдош хизматлари, аэронавигация ва телекоммуникация соҳаларида ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди.
Шунингдек, Ўзбекистоннинг рақамли инфратузилмасини ривожлантириш, қишлоқ хўжалигида масофадан зондлаш технологияларини жорий этиш имкониятлари кўриб чиқилди.
Томонлар ушбу ташриф ва музокаралар икки мамлакатнинг стратегик шерикчилигини янги босқичга олиб чиқиши, илмий-техник салоҳиятни ривожлантиришга ҳамда Ўзбекистонда янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилишини таъкидладлашди.