Арабистоннинг етакчи компаниялари билан янги қўшма лойиҳалар ишлаб чиқишга келишилди
Лазиз Кудратов Саудиянинг етакчи компаниялари билан стратегик ҳамкорликни муҳокама қилди
2025-09-04T15:07+0500
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Саудия Арабистонининг етакчи компаниялари делегацияси билан учрашув ўтказди.Делегацияга “Аcwа Power” компанияси бошқарув кенгаши раиси Муҳаммад Абунайян бошчилик қилди. Мулоқотда "InterHealth", "Vision Invest", "Miahona", "Riyadh Cables", "Saudi Tabreed", "Al Bawani", "Al Kathiri Holding", "Abunayyan Holding", "Kdot Partners" ва бошқа йирик корпорациялар раҳбарлари ҳам иштирок этди.Музокаралар якунида томонлар ҳамкорликнинг стратегик аҳамиятини таъкидлади ва янги истиқболли лойиҳаларни биргаликда ишлаб чиқиш бўйича келишиб олдилар. Маълумот учун: "АCWА Power" Саудия Арабистонининг энг йирик энергетика компанияларидан бири бўлиб, қайта тикланадиган энергия, сув таъминоти ва электр энергиясини сақлаш соҳасидаги лойиҳаларга ихтисослашган. Ушбу компания Ўзбекистонда энергетика соҳасидаги энг йирик хорижий инвесторлардан бири ҳисобланади.
2025
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Саудия Арабистонининг етакчи компаниялари делегацияси билан учрашув ўтказди
.
Делегацияга “Аcwа Power” компанияси бошқарув кенгаши раиси Муҳаммад Абунайян бошчилик қилди. Мулоқотда "InterHealth", "Vision Invest", "Miahona", "Riyadh Cables", "Saudi Tabreed", "Al Bawani", "Al Kathiri Holding", "Abunayyan Holding", "Kdot Partners" ва бошқа йирик корпорациялар раҳбарлари ҳам иштирок этди.
Учрашувда фармацевтика, соғлиқни сақлаш, транспорт, энергетика, сув таъминоти, саноат кооперацияси ва рақамли иқтисодиёт соҳаларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Музокаралар якунида томонлар ҳамкорликнинг стратегик аҳамиятини таъкидлади ва янги истиқболли лойиҳаларни биргаликда ишлаб чиқиш бўйича келишиб олдилар.
Маълумот учун: "АCWА Power" Саудия Арабистонининг энг йирик энергетика компанияларидан бири бўлиб, қайта тикланадиган энергия, сув таъминоти ва электр энергиясини сақлаш соҳасидаги лойиҳаларга ихтисослашган. Ушбу компания Ўзбекистонда энергетика соҳасидаги энг йирик хорижий инвесторлардан бири ҳисобланади.