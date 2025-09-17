https://sputniknews.uz/20250917/eoii-ilm-texnika-rivojlanish-muddat-dastur-52015990.html
ЕОИИда илмий-техник ривожланишнинг узоқ муддатли дастури тасдиқланди
ЕОИИда илмий-техник ривожланишнинг узоқ муддатли дастури тасдиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Мақсад – рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятни шакллантириш.
2025-09-17T14:19+0500
2025-09-17T14:19+0500
2025-09-17T14:19+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) узоқ муддатли илмий-техник ривожланиш дастури тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар бермоқда.Мазкур ҳужжат Евросиё иқтисодий интеграциясини 2025 йилгача ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини амалга ошириш доирасида ишлаб чиқилгани айтилмоқда.У ЕОИИга аъзо давлатларнинг қўшма инновацион лойиҳаларни ривожлантириш бўйича кучларини бирлаштириш орқали рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятини шакллантириш, шунингдек, Иттифоқ мамлакатлари иқтисодиётларининг технологик даражасини оширишга қаратилган.Дастурда қуйидагилар белгиланган:Шунингдек, унда аъзо давлатлар томонидан амалга оширилаётган ҳамкорликнинг йўналишлари ва устувор жиҳатлари ҳам ҳисобга олинган.
https://sputniknews.uz/20250909/eoii-evrosiyo-hamkorlik-asos-rsti-prezident-51855136.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии вае инновация таълим
еоии вае инновация таълим
ЕОИИда илмий-техник ривожланишнинг узоқ муддатли дастури тасдиқланди
Мақсад – рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятни шакллантириш.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) узоқ муддатли илмий-техник ривожланиш дастури тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар бермоқда
.
"Евросиё иқтисодий комиссияси кенгаши Евросиё иқтисодий иттифоқининг илмий-техник ривожланишига оид узоқ муддатли стратегик дастури тўғрисидаги фармойишни қабул қилди”, – дейилади хабарда.
Мазкур ҳужжат Евросиё иқтисодий интеграциясини 2025 йилгача ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини амалга ошириш доирасида ишлаб чиқилгани айтилмоқда.
У ЕОИИга аъзо давлатларнинг қўшма инновацион лойиҳаларни ривожлантириш бўйича кучларини бирлаштириш орқали рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятини шакллантириш, шунингдек, Иттифоқ мамлакатлари иқтисодиётларининг технологик даражасини оширишга қаратилган.
Дастурда қуйидагилар белгиланган:
аъзо давлатларнинг илмий-техникавий ривожланиш соҳасида тажриба алмашиш ва ўзаро ҳамкорлик қилиш тартиби;
қўшма тадқиқотлар ва инновацион лойиҳаларни ташкил этиш мезонлари.
Шунингдек, унда аъзо давлатлар томонидан амалга оширилаётган ҳамкорликнинг йўналишлари ва устувор жиҳатлари ҳам ҳисобга олинган.