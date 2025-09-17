Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда илмий-техник ривожланишнинг узоқ муддатли дастури тасдиқланди 
ЕОИИда илмий-техник ривожланишнинг узоқ муддатли дастури тасдиқланди 
Мақсад – рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятни шакллантириш.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) узоқ муддатли илмий-техник ривожланиш дастури тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар бермоқда.Мазкур ҳужжат Евросиё иқтисодий интеграциясини 2025 йилгача ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини амалга ошириш доирасида ишлаб чиқилгани айтилмоқда.У ЕОИИга аъзо давлатларнинг қўшма инновацион лойиҳаларни ривожлантириш бўйича кучларини бирлаштириш орқали рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятини шакллантириш, шунингдек, Иттифоқ мамлакатлари иқтисодиётларининг технологик даражасини оширишга қаратилган.Дастурда қуйидагилар белгиланган:Шунингдек, унда аъзо давлатлар томонидан амалга оширилаётган ҳамкорликнинг йўналишлари ва устувор жиҳатлари ҳам ҳисобга олинган.
ЕОИИда илмий-техник ривожланишнинг узоқ муддатли дастури тасдиқланди 

Мақсад – рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятни шакллантириш.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) узоқ муддатли илмий-техник ривожланиш дастури тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар бермоқда.
"Евросиё иқтисодий комиссияси кенгаши Евросиё иқтисодий иттифоқининг илмий-техник ривожланишига оид узоқ муддатли стратегик дастури тўғрисидаги фармойишни қабул қилди”, – дейилади хабарда.
Мазкур ҳужжат Евросиё иқтисодий интеграциясини 2025 йилгача ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини амалга ошириш доирасида ишлаб чиқилгани айтилмоқда.
У ЕОИИга аъзо давлатларнинг қўшма инновацион лойиҳаларни ривожлантириш бўйича кучларини бирлаштириш орқали рақобатбардош илмий-тадқиқот салоҳиятини шакллантириш, шунингдек, Иттифоқ мамлакатлари иқтисодиётларининг технологик даражасини оширишга қаратилган.
Дастурда қуйидагилар белгиланган:
ўзаро манфаатли соҳалар;
аъзо давлатларнинг илмий-техникавий ривожланиш соҳасида тажриба алмашиш ва ўзаро ҳамкорлик қилиш тартиби;
қўшма тадқиқотлар ва инновацион лойиҳаларни ташкил этиш мезонлари.
Шунингдек, унда аъзо давлатлар томонидан амалга оширилаётган ҳамкорликнинг йўналишлари ва устувор жиҳатлари ҳам ҳисобга олинган.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
