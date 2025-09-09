https://sputniknews.uz/20250909/eoii-evrosiyo-hamkorlik-asos-rsti-prezident-51855136.html
Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи (РСТИ) президенти Александр Шохин Евросиё иқтисодий иттифоқини (ЕОИИ) улкан Евросиё ҳамкорлигининг асосий ўзаги деб билишини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқини (ЕОИИ) Катта Евросиё ҳамкорлигининг асосий ўзаги, дея маълум қилди Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи (РСТИ) президенти Александр Шохин.У Шарқий иқтисодий форум доирасида ўтказилган "Катта Евросиё ҳамкорлиги: қитъани ривожлантиришнинг янги парадигмалари" сессиясида маъруза қилди.Катта Евросиё ҳамкорлиги мавзуси юзасидан мулоҳаза қилиш жараёнида, РСТИ президенти ёндашувларнинг ривожланиш босқичлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.Эслатиб ўтамиз, Х Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) жорий йилнинг 3 сентябридан 6 сентябригача Владивостокда "Узоқ Шарқ – тинчлик ва фаровонлик учун ҳамкорлик" шиори остида ўтказилди.
ЕОИИ Катта Евросиё ҳамкорлигининг асосини ташкил этади — РСТИ президенти
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Евросиё иқтисодий иттифоқини (ЕОИИ) Катта Евросиё ҳамкорлигининг асосий ўзаги, дея маълум қилди
Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи (РСТИ) президенти Александр Шохин.
У Шарқий иқтисодий форум доирасида ўтказилган "Катта Евросиё ҳамкорлиги: қитъани ривожлантиришнинг янги парадигмалари" сессиясида маъруза қилди.
"Евросиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) билан жуда самарали ҳамкорлик алоқаларимиз мавжуд ва биз Россия тадбиркорлари ҳамда эркин савдо шартномаси бўйича музокаралар олиб борилаётган мамлакатлар тадбиркорлари ўртасидаги манфаатлар мувозанатини таъминлаш бўйича ишларга фаол равишда жалб этилмоқдамиз", – дейди Шохин.
Катта Евросиё ҳамкорлиги мавзуси юзасидан мулоҳаза қилиш жараёнида, РСТИ президенти ёндашувларнинг ривожланиш босқичлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.
"2015 йилда биз "Лиссабондан Владивостоккача чўзилган Евроосиё ҳамкорлиги" сўз бирикмасини тез-тез тилга олардик. Кейинчалик Владивосток етарли эмас деган хулосага келдик: камида Сингапургача бўлиши керак эди. Ҳозир эса бу ўлчовнинг жануб томонга ҳам кенгайиши зарурлиги кундек равшан бўлиб турибди," дея қайд этди у.
Эслатиб ўтамиз, Х Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) жорий йилнинг 3 сентябридан 6 сентябригача Владивостокда "Узоқ Шарқ – тинчлик ва фаровонлик учун ҳамкорлик" шиори остида ўтказилди.