БухДТУ Шарқий Сибирь технология университети билан ҳамкорлик қилади
БухДТУ Шарқий Сибирь технология университети билан ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон ва Россия олий таълим муассасалари ўқитувчи ва талабалар алмашинувини кучайтиради
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51988593_0:33:500:314_1920x0_80_0_0_c5511c8f3f84a5b38dd1799e9b363a3f.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Бухоро давлат техника университети делегацияси Шарқий Сибирь давлат технологиялар ва бошқарув университети билан ҳамкорлик шартномаси имзолади, деб хабар берди ТАСС. Форумда ўндан ортиқ давлатлар олимлари учувчисиз авиация тизимлари, самолёт ва вертолётсозликни ривожлантириш масалаларини, энергетика, кадрлар тайёрлаш, самолётсозлик ва вертолётсозлик масалаларини муҳокама қилмоқда. Шунингдек, "Биотехнология экология ва ҳудудлар иқтисодиёти манфаатлари йўлида" ва "XXI асрда чарм ва мўйна: технология, сифат, экология ва таълим" Халқаро конференциялари, ҳамда "Амалий сунъий интеллект" ва "ИТ-кадрлар: меҳнат бозоридаги янги чақириқларга тайёрлик" панель муҳокамалари бўлиб ўтади.Маълумот учун: 1962 йилда ташкил этилган ШСДТБУ бугунги кунда Россиянинг Узоқ Шарқидаги етакчи олий таълим муассасаси бўлиб, замонавий инфратузилма ва илмий-инновацион мажмуага эга.
https://sputniknews.uz/20250915/anons-rossiya-oliygohlari-51970547.html
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51988593_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_7285bf384afaa2d8d8a1918572fbef2c.jpg
бухоро давлат техника университети, шсдтбу (шарқий сибирь давлат технологиялар ва бошқарув университети), байкал технологик форуми 2025, ўзбекистон ва россия университетлари ҳамкорлиги, олий таълимда ҳамкорлик шартномаси, талабалар ва ўқитувчилар алмашинуви, қўшма илмий тадқиқотлар, учувчисиз авиация тизимлари, самолёт ва вертолётсозлик, биотехнология ва экология конференцияси
© Сайт Восточно-сибирского государственного университета технологий и управленияВысшие учебные заведения Узбекистана и России договорились о сотрудничестве
Высшие учебные заведения Узбекистана и России договорились о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2025
© Сайт Восточно-сибирского государственного университета технологий и управления
Oбуна бўлиш
Бурятияда бўлиб ўтаётган биринчи Байкал технологик форумида 10 мамлакат вакиллари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Бухоро давлат техника университети делегацияси Шарқий Сибирь давлат технологиялар ва бошқарув университети билан ҳамкорлик шартномаси имзолади, деб хабар берди ТАСС.

"Қозоғистон ва Ўзбекистон олий ўқув юртлари билан ҳамкорлик шартномалари имзоланди. Гап тажриба алмашиш, ўқув дастурлари ва ўқув-услубий қўлланмалар, стажировкалар учун ўқитувчилар ва талабалар, аспирантлар алмашинуви, қўшма илмий тадқиқотлар ўтказиш, халқаро илмий ва таълим дастурларида иштирок этиш ҳақида бормоқда"- дейилади хабарда.

Форумда ўндан ортиқ давлатлар олимлари учувчисиз авиация тизимлари, самолёт ва вертолётсозликни ривожлантириш масалаларини, энергетика, кадрлар тайёрлаш, самолётсозлик ва вертолётсозлик масалаларини муҳокама қилмоқда.

Шунингдек, "Биотехнология экология ва ҳудудлар иқтисодиёти манфаатлари йўлида" ва "XXI асрда чарм ва мўйна: технология, сифат, экология ва таълим" Халқаро конференциялари, ҳамда "Амалий сунъий интеллект" ва "ИТ-кадрлар: меҳнат бозоридаги янги чақириқларга тайёрлик" панель муҳокамалари бўлиб ўтади.

Маълумот учун: 1962 йилда ташкил этилган ШСДТБУ бугунги кунда Россиянинг Узоқ Шарқидаги етакчи олий таълим муассасаси бўлиб, замонавий инфратузилма ва илмий-инновацион мажмуага эга.
