Коррупция ҳақида хабар бериш тизимида камчиликлар кўп — Бурхонов

ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашга жамоатчиликни жалб қилиш тизими ҳозирча суст ишламоқда. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатасида Коррупцияга қарши курашиш агентлиги директори Акмал Бурхонов маълум қилди.Рағбатлантириш йўлга қўйилмаган Коррупция ҳақида хабар берганларни рағбатлантириш тартиби Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 31 декабрда тасдиқланган эди. Лекин шу вақтга қадар атиги 147 нафар фуқаро рағбатлантирилган. Бундай бўлишига сабаб амалдаги тизимидаги камчиликлар: пул мукофоти таклифи аввал комиссияга киритилиши керак, у кўриб чиқанидан кейин берилади. Энг асосийси бунга маъсул идора белгиланмаган. Коррупцияга қарши кураш агентлиги умумий ҳисобини (статистикасини) юритади дейилган холос.Ушбу ҳолатларни олдини олиш мақсадида Қўмита низомига тегишли ўзгаришлар киритиш ҳақида қонун лойиҳаси ишлаб чиқдик, деб қўшимча қилди Бурхонов.Хабар берувчилар ҳимояланмаганЎтказилган сўровларда аҳолининг қарийиб 30 фоизи коррупция ҳақида хабар беришга қўрқишини маълум қилган. Журналист ва блогерлар билан учрашувда ушбу масала янада кўпроқ кўтарилмоқда. ОАВ вакиллари бирор суриштирув бошласа давлат идоралари томонидан таҳдидлар бошланган ҳолатлар бўлган.Ушбу қонунлар қабул қилинганидан сўнг фуқаролар коррупция ҳақида эмин-эркин хабар бера олади.Бурхонов айтишига кўра, коррупциявий жиноятлар учун нафақат маъмурий балким жиноий жавобгарликни кучайтириш тўғрисида ҳам қонунга тегишли ўзгаришлар киритиш кўриб чиқилмоқда.
Oбуна бўлиш
Коррупцияга қарши кураш натижасида давлат харидларида 13,8 триллион сўм иқтисод қилинган.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашга жамоатчиликни жалб қилиш тизими ҳозирча суст ишламоқда. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатасида Коррупцияга қарши курашиш агентлиги директори Акмал Бурхонов маълум қилди.

Рағбатлантириш йўлга қўйилмаган

Коррупция ҳақида хабар берганларни рағбатлантириш тартиби Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 31 декабрда тасдиқланган эди. Лекин шу вақтга қадар атиги 147 нафар фуқаро рағбатлантирилган.
Масалан 2024 йилда жами 31 киши рағбатлантирилган бўлса шундан ҳам 28 нафарига ташаккурнома берилган холос, пул берилмаган. Ваҳоланки, коррупцияни олдини олиш натижасида тежаб қолинган суммадан келиб чиқиб мукофот пули берилиши керак эди, дейди Бурхонов.
Бундай бўлишига сабаб амалдаги тизимидаги камчиликлар: пул мукофоти таклифи аввал комиссияга киритилиши керак, у кўриб чиқанидан кейин берилади. Энг асосийси бунга маъсул идора белгиланмаган. Коррупцияга қарши кураш агентлиги умумий ҳисобини (статистикасини) юритади дейилган холос.
Ушбу ҳолатларни олдини олиш мақсадида Қўмита низомига тегишли ўзгаришлар киритиш ҳақида қонун лойиҳаси ишлаб чиқдик, деб қўшимча қилди Бурхонов.

Хабар берувчилар ҳимояланмаган

Ўтказилган сўровларда аҳолининг қарийиб 30 фоизи коррупция ҳақида хабар беришга қўрқишини маълум қилган. Журналист ва блогерлар билан учрашувда ушбу масала янада кўпроқ кўтарилмоқда. ОАВ вакиллари бирор суриштирув бошласа давлат идоралари томонидан таҳдидлар бошланган ҳолатлар бўлган.
Ушбуни олдини олиш мақсадида бугунги кунда коррупцион жиноятлар ҳақида хабар берганларни ҳимоя қилиш тўғрисида қонун лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Бунда уларни ҳимоя қилиш механизми ва тартиблари белгиланмоқда. Журналистларни ҳимоя қилишга қаратилган алоҳида моддалар киритилган.
Ушбу қонунлар қабул қилинганидан сўнг фуқаролар коррупция ҳақида эмин-эркин хабар бера олади.
Бурхонов айтишига кўра, коррупциявий жиноятлар учун нафақат маъмурий балким жиноий жавобгарликни кучайтириш тўғрисида ҳам қонунга тегишли ўзгаришлар киритиш кўриб чиқилмоқда.
