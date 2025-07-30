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https://sputniknews.uz/20250730/mirziyoev-korruptsiyaga-qarshi-kurashish-choralari-50925018.html
Мирзиёев раислигида коррупцияга қарши курашиш чоралари муҳокама қилинди
Мирзиёев раислигида коррупцияга қарши курашиш чоралари муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 29 июль куни маиший коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олиш чора-тадбирлари бўйича тақдимот билан танишди
2025-07-30T09:50+0500
2025-07-30T10:21+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
коррупция
прокуратура
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ТОШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев маиший коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олиш чора-тадбирлари бўйича тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда қўшимча чора-тадбирлар муҳокама қилинди.Президент коррупциянинг фақат камайгани эмас, қанчасининг олди олинганига қараб, давлат идоралари фаолиятини баҳолаш кераклигини таъкидлади.Прокуратура тизимини тўлиқ рақамлаштириш ва барча соҳалар устидан “рақамли назорат” ўрнатиш зарурлиги таъкидланди.Коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши йиғилишида парламентнинг масъул қўмиталарига маҳаллагача тушиб, коррупцион ҳолатларнинг келиб чиқиш сабабларини ўрганиш, давлат харидларида тўғридан-тўғри шартномаларни камайтириш, ёшлар ўртасида коррупцияга муросасизлик муҳитини шакллантириш каби долзарб масалаларда тавсиялар берилган эди.Тақдимотда бунга масъуллар бажарилган ишлар тўғрисида ахборот берди.
https://sputniknews.uz/20241211/suyunchi-toyona-rahmat-ozbekiston-korruptsiya-47041568.html
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мирзиёев коррупцияга қарши курашиш чоралари
мирзиёев коррупцияга қарши курашиш чоралари

Мирзиёев раислигида коррупцияга қарши курашиш чоралари муҳокама қилинди

09:50 30.07.2025 (янгиланди: 10:21 30.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Прокуратура тизимини тўлиқ рақамлаштириш ва барча соҳалар устидан “рақамли назорат” ўрнатиш зарурлиги таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев маиший коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олиш чора-тадбирлари бўйича тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимотда қўшимча чора-тадбирлар муҳокама қилинди.
Ўзбекистонда 43 та назорат идораси бор. Ҳамма вазирликларда комплаенс назорат бўлимлари ташкил этилган. Аввало, уларнинг самарадорлигини ошириш вазифаси қўйилди. Вазирлик ва идоралар ҳузуридаги инспекцияларнинг бу борадаги фаолиятига ҳам танқидий муносабат билдирилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.07.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент коррупциянинг фақат камайгани эмас, қанчасининг олди олинганига қараб, давлат идоралари фаолиятини баҳолаш кераклигини таъкидлади.
“Ер ажратиш бўйича шаффоф тизим жорий қилинган. Лекин, жойларда бу борада ноқонуний хатти-ҳаракатлар ҳалигача учраб турибди. Шу боис кадастр, “Ўзбеккосмос”, қурилиш ва бошқа тегишли ташкилотлар маълумотларини таҳлил қилиб, бундай ҳолатларга бутунлай чек қўйиш шартлиги кўрсатиб ўтилди”, - дейилади хабарда.
Прокуратура тизимини тўлиқ рақамлаштириш ва барча соҳалар устидан “рақамли назорат” ўрнатиш зарурлиги таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.07.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши йиғилишида парламентнинг масъул қўмиталарига маҳаллагача тушиб, коррупцион ҳолатларнинг келиб чиқиш сабабларини ўрганиш, давлат харидларида тўғридан-тўғри шартномаларни камайтириш, ёшлар ўртасида коррупцияга муросасизлик муҳитини шакллантириш каби долзарб масалаларда тавсиялар берилган эди.
Тақдимотда бунга масъуллар бажарилган ишлар тўғрисида ахборот берди.
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