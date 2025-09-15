Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250915/rossiya-harbiylari-zaporoje-viloyati-51979104.html
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Ольговское қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Ольговское қишлоғини озод қилди
Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Ольговское аҳоли пунктини озод қилди
2025-09-15T17:12+0500
2025-09-15T17:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/04/45038599_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_d9a1b8522d0a9195ade14d05eed421d0.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Россия армияси Запорожье вилоятидаги Ольговское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Шунингдек, россиялик жангчилар Днепропетровск вилоятидаги Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка ҳамда Запорожье вилоятидаги Новоивановка ҳудудидаги Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадасига зарба берди.Украина армияси “Шарқ” гуруҳи масъулиятидаги ҳудудда қуйидаги йўқотишларга дуч келди: 260 нафарга аскар, иккита танк, жанговар зирҳли машина, 10 та автомобиль, иккита радио электрон кураш станцияси, ўқ-дори омбори.
https://sputniknews.uz/20250914/rossiya-qk-dnepropetrovsk-51958014.html
запорожье вилояти
россия ҳарбийлари запорожье вилояти озод
17:12 15.09.2025
Украина армияси “Шарқ” гуруҳи масъулиятидаги ҳудудда катта йўқотишларга дуч келди.
ТОШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Россия армияси Запорожье вилоятидаги Ольговское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Ольговское аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Шунингдек, россиялик жангчилар Днепропетровск вилоятидаги Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка ҳамда Запорожье вилоятидаги Новоивановка ҳудудидаги Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадасига зарба берди.
Украина армияси “Шарқ” гуруҳи масъулиятидаги ҳудудда қуйидаги йўқотишларга дуч келди: 260 нафарга аскар, иккита танк, жанговар зирҳли машина, 10 та автомобиль, иккита радио электрон кураш станцияси, ўқ-дори омбори.
