Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250914/rossiya-qk-dnepropetrovsk-51958014.html
Россия ҚК Днепропетровск вилоятидаги позицияларини яхшиламоқда – Пушилин
Россия ҚК Днепропетровск вилоятидаги позицияларини яхшиламоқда – Пушилин
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида бу вилоятдаги қатор қишлоқлар озод қилинди. 14.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-14T15:14+0500
2025-09-14T15:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия мудофаа вазири
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43554481_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_bafb99f1ce4c5cf4a9db82c06c1a4096.jpg
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги ўз позицияларини яхшилади. Бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.Куни кеча Россия Мудофаа вазирлиги Днепропетровск вилоятидаги Новониколаевка қишлоғи озод қилингани маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20250912/russia-dnepropetrovsk-novopetrovskoe-51926007.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43554481_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_32c22c08e77fabb6e886e1053c9f7a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, россия мудофаа вазири
россия, россия мудофаа вазири

Россия ҚК Днепропетровск вилоятидаги позицияларини яхшиламоқда – Пушилин

15:14 14.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа специального поезда "Енисей"
Боевая работа специального поезда Енисей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ҳафта давомида бу вилоятдаги қатор қишлоқлар озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги ўз позицияларини яхшилади. Бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.

“Бу ҳафта қатор аҳоли пунктларини озод қилинганини кўрдик, биз ҳарбийларимиз Днепропетровск йўналишида жойлашиб олаётганини кўрдик”, - деди у ВГТРК мухбирига берган интревьюсида.

Куни кеча Россия Мудофаа вазирлиги Днепропетровск вилоятидаги Новониколаевка қишлоғи озод қилингани маълум қилган эди.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Днепр на Запорожском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новопетровскоени озод қилди
12 Сентябр, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0