Россия ҚК Днепропетровск вилоятидаги позицияларини яхшиламоқда – Пушилин
© Sputnik / Станислав Красильников/
Oбуна бўлиш
Ҳафта давомида бу вилоятдаги қатор қишлоқлар озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги ўз позицияларини яхшилади. Бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.
“Бу ҳафта қатор аҳоли пунктларини озод қилинганини кўрдик, биз ҳарбийларимиз Днепропетровск йўналишида жойлашиб олаётганини кўрдик”, - деди у ВГТРК мухбирига берган интревьюсида.
Куни кеча Россия Мудофаа вазирлиги Днепропетровск вилоятидаги Новониколаевка қишлоғи озод қилингани маълум қилган эди.