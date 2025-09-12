Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250912/russia-dnepropetrovsk-novopetrovskoe-51926007.html
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новопетровскоени озод қилди
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новопетровскоени озод қилди
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилар Днепропетровск вилоятидаги Новопетровское аҳоли пунктини озод қилди
2025-09-12T16:01+0500
2025-09-12T16:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
қуролли кучлар
армия
донбасс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51925616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a392b3d838b16ee16ea8b272cd4ca3b1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилар Днепропетровск вилоятидаги Новопетровское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва учта ҳудудий мудофаа бригадасининг жонли кучлари ва ҳарбий техникасига зарба берилган.
https://sputniknews.uz/20250911/russia-dnepropetrovsk-sosnovka-51905994.html
донбасс
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новопетровскоени озод қилди

16:01 12.09.2025
 “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг ҳужумкор хатти-ҳаракатлари натижасида учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилган.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилар Днепропетровск вилоятидаги Новопетровское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.

“Ўтган ҳафта мобайнида "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Хорошее, Сосновка ва Новопетровское аҳоли пунктлари устидан назоратни ўрнатди”, – дея таъкидланди вазирлик баёнотида.

Шунингдек, Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва учта ҳудудий мудофаа бригадасининг жонли кучлари ва ҳарбий техникасига зарба берилган.
Российские военные в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Сосновкани озод қилди
Кеча, 17:52
0