https://sputniknews.uz/20250912/russia-dnepropetrovsk-novopetrovskoe-51926007.html
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новопетровскоени озод қилди
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новопетровскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилар Днепропетровск вилоятидаги Новопетровское аҳоли пунктини озод қилди
2025-09-12T16:01+0500
2025-09-12T16:01+0500
2025-09-12T16:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
қуролли кучлар
армия
донбасс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51925616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a392b3d838b16ee16ea8b272cd4ca3b1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилар Днепропетровск вилоятидаги Новопетровское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва учта ҳудудий мудофаа бригадасининг жонли кучлари ва ҳарбий техникасига зарба берилган.
https://sputniknews.uz/20250911/russia-dnepropetrovsk-sosnovka-51905994.html
донбасс
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51925616_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6232690078d717a03c9d4d42f03427c4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия шарқ қўшин гуруҳ ҳарбий хизмат днепропетровск вилоят новопетровское аҳоли пункт
россия шарқ қўшин гуруҳ ҳарбий хизмат днепропетровск вилоят новопетровское аҳоли пункт
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новопетровскоени озод қилди
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг ҳужумкор хатти-ҳаракатлари натижасида учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилган.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилар Днепропетровск вилоятидаги Новопетровское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
“Ўтган ҳафта мобайнида "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Хорошее, Сосновка ва Новопетровское аҳоли пунктлари устидан назоратни ўрнатди”, – дея таъкидланди вазирлик баёнотида.
Шунингдек, Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва учта ҳудудий мудофаа бригадасининг жонли кучлари ва ҳарбий техникасига зарба берилган.